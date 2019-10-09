Где проголосовать за место под храм в Екатеринбурге: список адресов

В ближайшее воскресенье, 13 октября, с 8 до 20 часов в Екатеринбурге продет проходить опрос по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.

В бюллетени для голосования представят на выбор два места, на которых могут построить религиозное сооружение. Это территория Приборостроительного забора и набережная реки Исеть за Макаровским мостом.

В каждом районе Екатеринбурге в день опроса откроется несколько точек, на который любой житель города старше 18 лет сможет выразить свое мнение. Приводим полный перечень пунктов опроса.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН

- Школа №1, Верх-Исетский бульвар, 23.

- Школа №121, улица Заводская, 44.

- Школа №25, улица Феофанова, 10.

- Школа №57, улица Белореченская, 25.

- Школа №11, улица Пальмиро Тольятти, 26А.

- Школа №6, улица Бебеля 122Б.

- Школа №23, улица Павла Шаманова, 54.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

- НП «Центр поддержки некоммерческих организаций железнодорожного района», улица Луначарского 34.

- ДЮЦ «Юность», улица Мельковская, 11.

- Культурно-зрелищный центр «Стрела», улица Летчиков, 14.

- ДЮЦ «Юность», улица Пехотинцев, 12.

- Административное здание, улица Техническая, 42А.

- ДЮЦ «Юность», улица Билимаевская, 34/1.

- Административное помещение, поселок Северка, улица Строителей, 41.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

- Гимназия №37, улица Первомайская, 59.

- Школа №165, улица Садовая, 18.

- Школа №145, улица Пионеров, 10А.

- Школа №36, улица Малышева, 134.

- Школа №130, улица Студенческая, 26.

- Гимназия №45, улица Новогородцевой, 5А.

- Школа №151, бульвар Сиреневый, 15В.

Проект будущего храма. Фото: скрин с видео

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

- Школа №10, улица Вайнера, 54.

- Дом детского творчества Ленинского района, улица Щорса, 80А

- КДЦ «Дружба», улица Бардина, 21Б.

- Школа №65, улица Постовского, 8.

- Школа №16, улица Павла Шаманова, 24.

- ДК «Совхозный», улица Комбинатская, 7.

- Школа №140, проезд Решетникова, 10.

- Лицей имени Дягилева, улица Луначарского, 173.

- ДДТ Октябрьского районе, улица Куйбышева, 111.

- Школа №62, улица Большакова, 18.

- Школа №14, улица Саввы Белых, 7.

- Школа №7А, улица Куйбышева, 100А.

- Школа №53, улица Хвойная, 91.

- Школа №92, улица Ракетная, 6.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

- ЦК «Эльмаш», улица Старых Большевиков, 22.

- Школа №66, улица Краснофлотцев, 3.

- Школа №138, улица Шефская, 87А.

- Дворец народного творчества, улица Фестивальная, 12.

- Школа №95, проспект Космонавтов, 65.

- Областной техникум дизайна и сервиса, улица Стахановская, 43.

- Уральский центр народного искусства, проспект Космонавтов, 23.

- ЦКД «Садовый», поселок Садовый, улица Верстовая, 14.

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН

- Школа №102, улица Чайковского, 70.

- Школа №197, улица Крестинского, 45.

- Школа №87, улица Ферганская, 22.

- Школа № 106, улица Титова, 28А.

- ДК «Елизаветинский», улица Бисертская, 14.

- Школа №91, улица Павлодарская, 40.

- Школа №132, улица Бородина, 1.

- ЦК «Горный Щит», поселок Горный Щит, улица Ленина, 12а.