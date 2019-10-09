Где проголосовать за место под храм в Екатеринбурге: список адресов
В ближайшее воскресенье, 13 октября, с 8 до 20 часов в Екатеринбурге продет проходить опрос по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.
В бюллетени для голосования представят на выбор два места, на которых могут построить религиозное сооружение. Это территория Приборостроительного забора и набережная реки Исеть за Макаровским мостом.
В каждом районе Екатеринбурге в день опроса откроется несколько точек, на который любой житель города старше 18 лет сможет выразить свое мнение. Приводим полный перечень пунктов опроса.
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН
- Школа №1, Верх-Исетский бульвар, 23.
- Школа №121, улица Заводская, 44.
- Школа №25, улица Феофанова, 10.
- Школа №57, улица Белореченская, 25.
- Школа №11, улица Пальмиро Тольятти, 26А.
- Школа №6, улица Бебеля 122Б.
- Школа №23, улица Павла Шаманова, 54.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
- НП «Центр поддержки некоммерческих организаций железнодорожного района», улица Луначарского 34.
- ДЮЦ «Юность», улица Мельковская, 11.
- Культурно-зрелищный центр «Стрела», улица Летчиков, 14.
- ДЮЦ «Юность», улица Пехотинцев, 12.
- Административное здание, улица Техническая, 42А.
- ДЮЦ «Юность», улица Билимаевская, 34/1.
- Административное помещение, поселок Северка, улица Строителей, 41.
КИРОВСКИЙ РАЙОН
- Гимназия №37, улица Первомайская, 59.
- Школа №165, улица Садовая, 18.
- Школа №145, улица Пионеров, 10А.
- Школа №36, улица Малышева, 134.
- Школа №130, улица Студенческая, 26.
- Гимназия №45, улица Новогородцевой, 5А.
- Школа №151, бульвар Сиреневый, 15В.
Проект будущего храма. Фото: скрин с видео
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
- Школа №10, улица Вайнера, 54.
- Дом детского творчества Ленинского района, улица Щорса, 80А
- КДЦ «Дружба», улица Бардина, 21Б.
- Школа №65, улица Постовского, 8.
- Школа №16, улица Павла Шаманова, 24.
- ДК «Совхозный», улица Комбинатская, 7.
- Школа №140, проезд Решетникова, 10.
- Лицей имени Дягилева, улица Луначарского, 173.
- ДДТ Октябрьского районе, улица Куйбышева, 111.
- Школа №62, улица Большакова, 18.
- Школа №14, улица Саввы Белых, 7.
- Школа №7А, улица Куйбышева, 100А.
- Школа №53, улица Хвойная, 91.
- Школа №92, улица Ракетная, 6.
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
- ЦК «Эльмаш», улица Старых Большевиков, 22.
- Школа №66, улица Краснофлотцев, 3.
- Школа №138, улица Шефская, 87А.
- Дворец народного творчества, улица Фестивальная, 12.
- Школа №95, проспект Космонавтов, 65.
- Областной техникум дизайна и сервиса, улица Стахановская, 43.
- Уральский центр народного искусства, проспект Космонавтов, 23.
- ЦКД «Садовый», поселок Садовый, улица Верстовая, 14.
ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН
- Школа №102, улица Чайковского, 70.
- Школа №197, улица Крестинского, 45.
- Школа №87, улица Ферганская, 22.
- Школа № 106, улица Титова, 28А.
- ДК «Елизаветинский», улица Бисертская, 14.
- Школа №91, улица Павлодарская, 40.
- Школа №132, улица Бородина, 1.
- ЦК «Горный Щит», поселок Горный Щит, улица Ленина, 12а.
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