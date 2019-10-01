«Это примирит горожан»: В мэрии Екатеринбурга ответили Соловьеву на его слова по опросу

В минувшие выходные в Екатеринбурге наконец-то побывал телеведущий Владимир Соловьев, который обещал прогуляться по скверу после майских событий. Тогда здесь столкнулись сторонники возведения храма Святой Екатерины и защитники зеленой зоны от застройки.

Соловьев эмоционально высказался по поводу участников протеста, назвав их «бесами». 28 сентября столичный гость наконец-то прогулялся по скверу, отметив, что отсюда открывается хорошая панорама, а также похвалив горожан за чистоту в Екатеринбурге.

- Бесов не видел, видимо всех разогнал, - пошутил во время визита Соловьев.

По его словам, опрос 13 октября не решит проблемы с выбором места для строительства храма, потому что, часть горожан останется недовольна итогами.

В мэрии Екатеринбурга, а также в Гордуме не согласны с мнением телеведущего.

Игорь Володин и Илья Захаров четыре месяца работают над разрешением конфликтаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Опрос проводит нужно, чтобы услышать мнение горожан. В ходе этой ситуации мы увидели, что в Екатеринбурге есть парки и скверы, которые не переведены в статус особо охраняемой территории. Сейчас мы работаем по этому вопросу – большая часть территорий уже получила новый статус, - рассказывает председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин «Комсомолке».

По словам руководителя Аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, опрос позволит примирить горожан и поставить точку в вопросе выбора места для храма.

- Многие говорят, что площадка уже определена, но мы должны расставить все точки над «i», чтобы майская ситуация не повторилась, - говорит Илья Захаров. – Опрос примирит горожан.

По его мнению, опросы и референдумы в городе нужно проводить только по актуальным вопросам, которые касаются значительной части горожан. Иначе это может войти в привычку, а деньги будут впустую тратиться из городского бюджета.

Напомним, что опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины состоится с 8 до 20 часов 13 октября. В бюллетени представят две площадки: на месте Приборостроительного завода и по улице Челюскинцев за Макаровским мостом.