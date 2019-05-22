«Диагноз им поставил Достоевский»: Владимир Соловьев объяснил, почему назвал жителей Екатеринбурга бесами

В последнее время известный российский теле и радиоведущий Владимир Соловьев едва ли не ежедневно обращает пристальное внимание на Екатеринбург. Ничего удивительного тут нет - город прославился на весь мир из-за активного противостояния защитников сквера и сторонников строительства православного храма в честь святой Екатерины.

Владимир Соловьев разъясняет свою позицию по скверу в Екатеринбурге 00:00 00:00

Но в своей позиции Владимир Соловьев, как посчитала часть екатеринбуржцев, излишне категоричен. Журналист называет жителей города "бесами" и "чертями". В итоге юрист Иван Волков уже готов подавать коллективный иск в суд на Соловьева, а один из местных жителей - поехать в Москву, чтобы дать Владимиру Рудольфовичу "леща".

"КП-Екатеринбург" решили лично спросить у телеведущего за что он так невзлюбил уральскую столицу.

Противостояние длилось неделю и перешло в плоскость переговоровФото: Алексей БУЛАТОВ

- Владимир Рудольфович, что вас так разозлило в поведении екатеринбуржцев?

- Меня ничего не разозлило. Я регулярно бываю в Екатеринбурге и общаюсь с жителями города. Кстати, был здесь не так давно. И на моих выступлениях, как и в других городах, полные залы. С адекватными жителями города я всегда нормально общаюсь.

- А кого же вы тогда бесами и чертями называете?

- Людей, которые пришли к скверу, ломали забор и выбрасывали его фрагменты непонятно куда, кидали бутылки и камни в сотрудников полиции, вытаптывали газон. О чем с ними говорить? Разве они за сквер? Нет, это совсем другие люди. Определение им в XIX веке дал великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский в романе «Бесы». Это бесноватые люди. Они не пошли в Академию единоборств после выступлений у сквера для общения со спортсменами. А почему? Потому что там нельзя пропиариться. Вся их смелость сразу куда-то подевалась.

Сквер потерял прежний вид не только из-за действий застройщикаФото: Алексей БУЛАТОВ

- И еще, вот те 20 тысяч человек, которые пришли на молебен и выступили за строительство храма, разве это не жители Екатеринбурга? Это тоже жители города со своей позицией. Но их назвали «православными титушками», оскорбляли. - добавил "КП"-Екатеринбург Владимир Соловьев. - Поэтому я никогда не был против проявления гражданской позиции, но ее нужно проявлять в рамках закона.

- Владимир Рудольфович, а как нужно действовать защитникам сквера в этой ситуации?

- Действовать нужно всегда по закону. Слушания шли два месяца. Как стало известно сейчас, многие знали, что эти слушания были, но изначально не хотели в них участвовать. Поэтому сама формулировка "отобрать сквер" не корректная. Сквер никто не собирался отбирать. Количество насаждений было бы увеличено. И это был не храм на месте сквера, а храм в сквере. Нужно действовать через систему депутатов. Если они хотят проводить разнообразные акции, то тоже нет проблем. Есть механизм их согласования. И даже законными способами выразить свое мнение. Достаточно было принять участие в общественных обсуждениях. Конструктивный диалог всегда дает результат.

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