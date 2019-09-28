Владимир Соловьев: опрос не поставит точку в ситуации с храмом в Екатеринбурге

В субботу, 28 сентября, известный телеведущий Владимир Соловьев посетил мероприятие, которое проходило рядом с Екатеринбургом. После этого у гостя из Москвы был несколько часов до самолета, и он решил прогуляться по скверу у Драмтеатра.

Именно здесь в мае проходило противостояние между сторонниками строительства храма святой Екатерины и защитниками зеленой зоны. Тогда Владимир Соловьев назвал самую активную часть протестующих “бесами”. После этого эта фраза стала настоящим "мемом", а сам телеведущий пообещал лично прогуляться по скверу.

И вот, наконец-то, заехал.

Телеведущий отметил, что город стал чище. Фото: телеграм-канал Владимира Соловьева

- Это наверное, со мной связано, что у вас сегодня первый снег выпал, - говорит телеведущий в разговоре с корреспондентом “КП-Екатеринбург”. - На самом деле, город мне нравится, я тут бываю периодически, у меня тут есть друзья. Город стал чище, знакомые говорят, что это стало заметно после проведения матчей ЧМ-2018 по футболу.

По словам Владимира Соловьева, в сквере ему тоже понравилось, хотя народу сегодня немного - холодно.

- Отсюда действительно открывается прекрасный вид. Людей мало, тут гуляла прекрасная влюбленная пара, бегали несколько спортсменов, - говорит телеведущий.

- Как Вы думаете, опрос 13 октября по выбору площадки для храма Святой Екатерины разрешит этот конфликт?

- Не будет завершения конфликта. Потому что, всегда найдутся те, кто будет недоволен и попытается словить определенный хайп на этой теме. Поэтому ситуация далека от завершения. Могу рассказать анекдот, который прекрасно характеризует эту ситуацию. Мама подарила сыну два галстука. Через два дня он надевает один из них и приходит к ней в гости. Мама открывает дверь, смотрит на него и говорит: - Так и знала, что второй галстук тебе не понравился. Так и тут - всегда найдутся люди, которые продолжат раскачивать эту тему.