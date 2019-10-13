Опрос по храму Святой Екатерины в Екатеринбурге: онлайн-трансляция

В Екатеринбурге сегодня, 13 октября, стартовал опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины. В мае 2019 года горожане не дали построить его в сквере у Театра драмы, поэтому сейчас власти предлагают уральцам самим решить, где же он будет воздвигнут.

Изначально жители Екатеринбурга прислали в мэрию больше 60 вариантов мест под строительство храма, но эксперты, а также рабочая группа, созданная при Екатеринбургской городской Думе, сократила это число лишь до двух.

Первый – построить храм на ул. Горького, 17 вместо здания Приборостроительного завода.

Второй – возвести его за Макаровским мостом.

Так будет выглядеть собор, если его построят за Макаровским мостом. Фото: эскизы проекта

Чтобы опрос считался состоявшимся, проголосовать должен как минимум 1% всех жителей Екатеринбурга. Это 10 857 человек. Чтобы все жители города могли проголосовать, в Екатеринбурге организовали 51 опросный пункт. На каждом из них должны находиться по четыре наблюдателя, всего 182 человек. Также в избирательной комиссии отмечали, что на участках будут установлены камеры наблюдения.

Так будет выглядеть собор, если его построят на месте Приборостроительного завода на Горького, 17. Фото: эскизы проекта

Итоги опроса объявят в понедельник. Пока же мы предлагаем вам следить за нашей онлайн-трансляцией. На протяжении дня наши журналисты будут работать в точках проведения опроса, а также освещать события, связанные с ним.

Наши корреспонденты, 13 октября, ведут прямую трансляцию с пунктов голосования, где горожане участвуют в опросе место для строительства храма Святой Екатерины

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