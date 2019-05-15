Третий день протеста в Екатеринбурге: в ОМОН летят бутылки, сырые яйца и петарды - онлайн-трансляция

В Екатеринбурге третий день горожане приходят к скверу возле Драмтеатра, чтобы выразить свое недовольства по отношению к строительству храма на Октябрьской площади. Стройка стартовала сегодня: рабочие вбивают сваи и устанавливают крепкий железный забор. В предыдущие дни временный забор протестующим удавалось сносить, а вчера его даже выбросили в реку Исеть.

Битва за сквер в Екатеринбурге 3.

Вчера защитников сквера и сторонников стройки пригласил на переговоры губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, однако компромисса достичь не удалось. Глава региона дал понять, что возведение религиозного объекта проводится в строгом соответствии с законом, а в качестве альтернативы скверу его сторонникам было предложено обустроить новое пространства для отдыха с озеленением в центре Екатеринбурга. В итоге протест продолжился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708903" frameborder="0"></iframe> Хроники протеста в Екатеринбурге.Горожане недовольны строительством храма святой ЕкатериныАлексей БУЛАТОВ

Сегодня к одному из деревьев рядом со сквером приковала себя жительница Санкт-Петербурга, однако через час ее освободили полицейские, проводив в свой автомобиль для составления протокола.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708907" frameborder="0"></iframe> Хроники протеста в Екатеринбурге.На месте находятся строители, ОМОН и протестующиеАлексей БУЛАТОВ

13 и 14 мая люди собирались на Октябрьской площади около 18 часов и не уходили почти до утра. Сегодня в день старта стройки небольшие группы горожан собираются здесь весь день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708946" frameborder="0"></iframe> Главный священник Храма-на-Крови Максим Миняйло о конфликте в сквере в Екатеринбурге.Батюшка пришел на акцию в защиту сквераАлексей БУЛАТОВ

Ситуация вышла на федеральный уровень: в Кремле заявили, что власти региона правильно реагируют на протест, а телеведущий Владимир Соловьев отметил, что по Екатеринбургу гуляют потомки бесов, которые 100 лет назад здесь уничтожили семью императора Николая II.

kolezev Сквер сегодня.

Также заметки о протесте в Екатеринбурге появились на сайтах ВВС и New York Times.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708988" frameborder="0"></iframe> ОМОН проводит задержание в Театре драмы в Екатеринбурге.Алексей БУЛАТОВ

Корреспонденты "Комсомольской правды" ведут прямую трансляцию с места событий.