Третий день протеста в Екатеринбурге: в ОМОН летят бутылки, сырые яйца и петарды - онлайн-трансляция
В Екатеринбурге третий день горожане приходят к скверу возле Драмтеатра, чтобы выразить свое недовольства по отношению к строительству храма на Октябрьской площади. Стройка стартовала сегодня: рабочие вбивают сваи и устанавливают крепкий железный забор. В предыдущие дни временный забор протестующим удавалось сносить, а вчера его даже выбросили в реку Исеть.
Битва за сквер в Екатеринбурге 3.
Вчера защитников сквера и сторонников стройки пригласил на переговоры губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, однако компромисса достичь не удалось. Глава региона дал понять, что возведение религиозного объекта проводится в строгом соответствии с законом, а в качестве альтернативы скверу его сторонникам было предложено обустроить новое пространства для отдыха с озеленением в центре Екатеринбурга. В итоге протест продолжился.
Хроники протеста в Екатеринбурге.Горожане недовольны строительством храма святой ЕкатериныАлексей БУЛАТОВ
Сегодня к одному из деревьев рядом со сквером приковала себя жительница Санкт-Петербурга, однако через час ее освободили полицейские, проводив в свой автомобиль для составления протокола.
Хроники протеста в Екатеринбурге.На месте находятся строители, ОМОН и протестующиеАлексей БУЛАТОВ
13 и 14 мая люди собирались на Октябрьской площади около 18 часов и не уходили почти до утра. Сегодня в день старта стройки небольшие группы горожан собираются здесь весь день.
Главный священник Храма-на-Крови Максим Миняйло о конфликте в сквере в Екатеринбурге.Батюшка пришел на акцию в защиту сквераАлексей БУЛАТОВ
Ситуация вышла на федеральный уровень: в Кремле заявили, что власти региона правильно реагируют на протест, а телеведущий Владимир Соловьев отметил, что по Екатеринбургу гуляют потомки бесов, которые 100 лет назад здесь уничтожили семью императора Николая II.
Также заметки о протесте в Екатеринбурге появились на сайтах ВВС и New York Times.
ОМОН проводит задержание в Театре драмы в Екатеринбурге.Алексей БУЛАТОВ
Корреспонденты "Комсомольской правды" ведут прямую трансляцию с места событий.
Продолжение протеста у сквера в Екатеринбурге.Горожане недовольны началом строительства храма святой Екатерины
ИСТОЧНИК KP.RU
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