«Будем обращаться в МВД и ФСБ»: мэрия Екатеринбурга о действиях активистов, посадивших деревья рядом с УрГУПС

В мэрии Екатеринбурга, сегодня, 14 мая, прошел экологический совет при главе Екатеринбурга, на котором обсуждалась акция уральских активистов. В минувшие выходные они высадили в парке рядом с УрГУПС около 37 деревьев.

Ранее активисты жаловались, что УрГУПС незаконно вырубил деревья на своей территории, чтобы построить бассейн. Но в вузе тогда отвечали, что вырубка была лишь санитарной. К такому же выводу сегодня пришли и участники заседания экологического совета.

- Подготовка площадки под строительство бассейна не производилась. На сегодня даже проекта по строительству бассейна у университета не существует, - заявил Александр Ковальчик, первый заместитель главы Екатеринбурга. - На основании санитарной вырубки активистами были сделаны не верные выводы. Все последующие их действия вне рамок закона. Соответственно мы после понимания всей этой ситуации будем обращаться в МВД и ФСБ по Свердловской области для получения правовой оценки действий эко-активистов на данной территории.

Работы по посадке растений активисты провели в выходные дни. Фото: Константин Киселев

В мэрии отметили, что земля, на которой были высажены деревья - не городская, а федеральная. И принадлежит она УрГУПС. Кроме того на совете усомнились в том, что высаженные активистами деревья приживутся.

- Нельзя без экспертов привозить деревья, даже дорогие и благородные, и где угодно их втыкать, - говорит Ольга Старцева, председатель экологического совета при главе города Екатеринбурга. - Не факт, что те деревья, которые посадили, что их посадили правильно, что они приживутся и обеспечат тот климатический комфортный режим, который необходим для благополучия человека.

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