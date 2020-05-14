2020-05-14T12:42:02+03:00
Общество

«Будем обращаться в МВД и ФСБ»: мэрия Екатеринбурга о действиях активистов, посадивших деревья рядом с УрГУПС

В минувшие выходные общественники высадили около 37 деревьев, пытаясь защитить зеленую зону от строительства бассейна
Данил СВЕЧКОВ
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На заседании экологического совета засомневались, что высаженные активистами деревья приживутся. Фото: Константин КиселевНа заседании экологического совета засомневались, что высаженные активистами деревья приживутся. Фото: Константин Киселев
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В мэрии Екатеринбурга, сегодня, 14 мая, прошел экологический совет при главе Екатеринбурга, на котором обсуждалась акция уральских активистов. В минувшие выходные они высадили в парке рядом с УрГУПС около 37 деревьев.

Ранее активисты жаловались, что УрГУПС незаконно вырубил деревья на своей территории, чтобы построить бассейн. Но в вузе тогда отвечали, что вырубка была лишь санитарной. К такому же выводу сегодня пришли и участники заседания экологического совета.

- Подготовка площадки под строительство бассейна не производилась. На сегодня даже проекта по строительству бассейна у университета не существует, - заявил Александр Ковальчик, первый заместитель главы Екатеринбурга. - На основании санитарной вырубки активистами были сделаны не верные выводы. Все последующие их действия вне рамок закона. Соответственно мы после понимания всей этой ситуации будем обращаться в МВД и ФСБ по Свердловской области для получения правовой оценки действий эко-активистов на данной территории.

Работы по посадке растений активисты провели в выходные дни. Фото: Константин Киселев

Работы по посадке растений активисты провели в выходные дни. Фото: Константин Киселев

В мэрии отметили, что земля, на которой были высажены деревья - не городская, а федеральная. И принадлежит она УрГУПС. Кроме того на совете усомнились в том, что высаженные активистами деревья приживутся.

- Нельзя без экспертов привозить деревья, даже дорогие и благородные, и где угодно их втыкать, - говорит Ольга Старцева, председатель экологического совета при главе города Екатеринбурга. - Не факт, что те деревья, которые посадили, что их посадили правильно, что они приживутся и обеспечат тот климатический комфортный режим, который необходим для благополучия человека.

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Денег нет: бассейн в парке, против которого выступают общественники в Екатеринбурге, строить не будут

В Екатеринбурге общественники вновь защищают от вырубки деревья в парке Железнодорожников. Там УрГУПС собирается строить бассейн. По словам общественников, на предполагаемом месте постройки уже вырубили 20 деревьев. Активисты и жители микрорайона Заречный уже начали сбор подписей против строительства. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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