Алексею Еремееву грозит пожизненный срок. Фото: соцсети

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию на арест 44-летнего рецидивиста из Нижних Серег Алексея Еремеева. Ранее ему продлили содержание под стражей до 2 декабря, но он до последнего надеялся оказаться под домашним арестом или на свободе. А в итоге его ждало очередное фиаско - меру пресечения оставили без изменений.

Еремеева и его подельницу Ольгу Васеву задержали в первых числах июня по подозрению в убийстве пермской туристки Анастасии Пыхтеевой. Молодая мама отправилась на сплав в одиночку. К несчастью, ее заметил находившейся тогда в бегах рецидивист. После убийства он с подругой жил в палатке Анастасии, а также тратил деньги с ее банковской карты.

Как выяснилось, теперь в уголовном деле Еремеева обвинения по семи статьям:

ст. 105 ч.2 пп. «з», «к» - Убийство из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

ст. 131 ч.2 пп. «а», «б» - Изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;

ст. 132 ч.2 пп. «а», «б» - Насильственные действия сексуального характера;

ст. 158 ч.2 п. «б» Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;

ст. 158 ч.3 п. «а» - Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище;

ст. 162 ч.4 п. «в» - Разбой, совершенный в особо крупном размере;

ст. 314.1 ч.1 - Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера;

ст. 318 ч.1 - Применение насилия в отношении представителя власти.

Анастасия оставила машину в Михайловске, а затем добралась до Нижних Серег и отправилась на сплав. Фото: соцсети

Напомним, что ранее Еремеев находился под домашним арестом по подозрению в покушении на надругательство в отношении несовершеннолетнего ребенка. Однако тогда суд не стал отправлять в СИЗО. В конце мая он сбежал, но выследить его не удавалось. Из-за проблем с ногами ему разрешили находиться в квартире без специального браслета.