Почему беглый преступник, который убил туристку, был под домашним арестом: объясняет адвокат

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В Нижних Сергах суд отправил под арест Алексея Еремеева, рецидивиста, который обвиняется в убийстве пермячки 35-летней Анастасии Пыхтеевой. В последние майские выходные женщина приехала в парк «Оленьи Ручьи», чтобы сплавиться на байдарке по реке Серга. Путешествовала она одна. Домой женщина должна была вернуться 30 мая, но этого не произошло. Спустя четверо суток полиция нашла тело Анастасии, а также предполагаемого убийцу - беглого преступника Алексея Еремеева. По версии следствия, убил он ее с целью наживы, так как похитил ее банковскую карту и стал жить в ее палатке.

Еще до убийства Еремеев был в розыске. В последний раз он вышел на свободу в начале 2021 года, но уже в феврале его задержали. На этот раз по статье «покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка». При этом суд отправил его под домашний арест. 19 мая он сбежал из своей квартиры. При этом у Еремеева на ноге даже не было отслеживающего браслета.

- Он раньше уже тоже был в бегах, прятался в этом же лесу и обморозил ноги. Начался некроз тканей, - рассказал источник «КП»-Екатеринбург. - Хотя его заболевание можно лечить и наблюдать в условиях тюремной больницы, судья приняла решение отпустить его под домашний арест.

Почему же за обвинение в насилии над ребенком, Еремееву позволили до окончания следствия сидеть под домашним арестом? «Комсомольская правда» попросила объяснить этот момент адвоката по уголовным делам Сергея Колосовского.

- Мы все ругаем 1937-й год, когда людей арестовывали и расстреливали по доносам. И в то же время мы всегда применяем почему-то двойные стандарты - когда дело касается общеуголовных преступлений люди почему-то воспринимают арест, как уже некое предварительное наказание. Но ведь человека еще не признали виновным, - отмечает Сергей Колосовский. - В соответствии с Конституцией у нас виновным человека может признать только суд.

Адвокат Колосовский объясняет, что основанием для заключения под стражу, как и для любой другой меры пресечения, является основание полагать, что человек может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или другим способом помешать расследованию.

- Вопрос виновности в этой парадигме вообще рассматриваться не должен, как и вопрос тяжести обвинения, - говорит Сергей Колосовский. - Вот есть постановление пленума Верховного суда №41, в котором все подробно расписано. Там содержится мысль, что на первоначальном этапе человека можно арестовать по мотивам одной лишь тяжести обвинения. Но потом (для продления ареста, - Прим. Ред.) этих оснований уже недостаточно и необходимо устанавливать другие обстоятельства, свидетельствующие о том, что лицо может воспрепятствовать следствию, либо продолжать заниматься преступной деятельностью.

Анастасия работала аналитиком, у нее остался маленький сын. Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

Еремеев, обвиняемый в убийстве туристки, ранее был судим три раза. В 2005-м его приговорили к восьми годам за изнасилование и разбой. В 2012 его осудили на год за кражу. А затем приговорили еще к восьми годам за серию разбоев.

- В соответствии с позицией статьи 97 УПК РФ мера пресечения применяется, если есть основания полагать, что лицо продолжит заниматься преступной деятельностью. А в соответствии с позицией пленума Верховного суда прежняя судимость это уже основание полагать, что человек будет продолжать заниматься преступной деятельностью, - объясняет Сергей Колосовский. - И в этой логике, если верить СМИ и этот человек (Еремеев) был ранее судим, то действительно могли быть основания для его заключения под стражу. Но это уже вопрос к суду, который этого не сделал. А возможно вопрос к следствию, потому что мы сталкиваемся с тем, что следователи приходят в суд с сырыми материалами. И суду ничего не остается делать, кроме как человека «отпустить».

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