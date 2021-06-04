Фото: социальные сети / читатель "КП"

- Витя, не скучай, мама скоро приедет, – сказала на прощание трехлетнему сыну пермячка Анастасия Пыхтеева. Сынишку она оставляла на выходные у бабушки.

Анастасии 35 лет. По образованию - экономист. По профессии – аналитик. А еще она заядлая путешественница. Вот и в последние майские выходные женщина решила рвануть в Свердловскую область, чтобы сплавиться на байдарке по реке Серга. На свою беду на сплав молодая мама поехала одна. И эта поездка стала для нее последней...

СПЛАВ В ОДИН КОНЕЦ

Анастасия была опытной туристкой, в походы ходила с 18 лет. По словам родных за последние годы она объездила весь Урал. Особенно нравилось ей исследовать пещеры и ездить по заброшенным деревням.

- Обычно она ездила куда-нибудь в составе туристической группы. А в этот раз поехала одна. Привезла ко мне внука Витю, сказала, что заберет его во вторник. Мол, поехала в Свердловскую область на два дня, - рассказывает ее мать Татьяна Пыхтеева. - Это было еще в пятницу вечером, 28 мая. Я к ее отъездам привыкла, она у меня с детства была самостоятельной девочкой.

Анастасия работала аналитиком, у нее остался маленький сын. Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

Свой маршрут Анастасия построила по природному парку «Оленьи ручьи» (12 тыс. га) - одному из самых популярных мест у туристов со всего Урала. Как говорит ее мама, дочь бывала там и не раз. Тут тебе и сплав по реке, и долина пещер, и живописные виды на лес и скалы.

- «Оленьи Ручьи» в выходные, словно парк аттракционов в городе – народу полно, многие приезжают с детьми - рассказывает турист Роман Катаев. – От Екатеринбурга всего 100 километров на машине. Река мелкая, сплавляться не опасно. Потому и ажиотаж такой

- Сергу можно назвать уменьшенной версией реки Чусовой. Там есть порядка 10 скал, которыми можно любоваться, поэтому ее очень любят те, кто сплавляется на байдарках и плотах, - добавляет путешественник Леонид Букрин.

Анастасия обещала матери, что вернется за сыном в воскресенье 30 мая. Но в назначенный день она не приехала.

- Обычно я ей даже не звоню во время походов, она же всегда вне зоны доступа, - говорит Татьяна. – А тут я ее потеряла, так как ребенок заболел, а она по-прежнему не выходила на связь.

Материнское сердце подсказывало, что что-то случилось, но Татьяна ждала до последнего. В полицию женщина обратилась только 2 июня.

ПО ЕЕ КАРТЕ ПОКУПАЛИ КОНЬЯК

Силовики нашли автомобиль Анастасии там же, где она его оставила. Смогли они составить и маршрут, по которому планировала передвигаться женщина.

По версии следствия, Анастасия приехала из Перми в город Михайловск Свердловской области 29 мая, в субботу. Свою машину «Рено Сандеро» оставила у плотины. А сама поймала попутку и поехала до Нижних Серег. Ехать нужно было чуть больше 32 километров. Оттуда ей предстояло преодолеть порядка 50 километров вниз по течению реки Серга. На все про все у женщины было отведено полтора дня. Финишировать Настя планировала в селе Аракаево. Оттуда она должна была вернуться к машине. Но до села Анастасия так и не добралась. Ее телефон по-прежнему был вне зоны доступа.

Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

На поиски пермячки выехали волонтеры со всей области, полиция и спасатели. В небо был запущен квадрокоптер, с помощью которого зону поисков «прочесывали» с неба.

- Вечером 29 мая во время сплава по реке Серга ее видели другие туристы. Сначала около 16:20, а потом, когда она разбивала лагерь, - рассказывают люди из поискового отряда.

В то же время начали всплывать и более странные детали. Выяснилось, что 30 мая в магазине в Нижних Сергах по карте Пыхтеевой кто-то купил еду и коньяк. Вдобавок все было приобретено в три захода. Это сразу наводило на мысли о том, что покупатель не знал пин-код. Да и покупки были совершенно нетипичны для Насти.

На второй день поисков в Михайловск приехали следователи СК, было возбуждено дело по статье «Убийство»

- У женщины не было оснований уезжать на длительное время, не предупредив об этом родственников. Кроме того, у нее были устойчивые социальные связи в виде семьи и постоянной работы, - объясняли в Свердловском следственном комитете. - С учетом этих двух факторов все обстоятельства исчезновения будут выясняться в рамках возбужденного уголовного дела.

ПРИШЛОСЬ ЗАСТРЕЛИТЬ ОВЧАРКУ

3 июня около полудня поисковые отряды получили сигнал «Стоп! Проверка информации». Такое происходит, когда полиция ограничивает участие гражданских в операции. Как правило, это означает, что есть основания думать, что произошло преступление. Позднее все подтвердилось.

Вышли на след подозреваемого благодаря все тем же банковским картам. Ими воспользовалась местная жительница Ольга Васева. А она состояла в отношениях с рецидивистом с 15-летним стажем Алексеем Еремеевым.

В 2005 году он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за изнасилование и разбой. В 2012 получил год лишения свободы за кражу, а потом вновь на 8 лет отправился за решетку за серию разбоев. В начале этого года он вышел на свободу, а уже в феврале вновь оказался в поле зрения силовиков. Его подозревали в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. После суда, его под отправили под домашний арест.

Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

- К Алексею нареканий не было. Но когда 19 мая сотрудники ГУФСИН проверяли квартиру, в которой он должен был быть, то не нашли его на месте, - рассказывает пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. – Утром того же дня он сбежал. Уже 20 мая его объявили в розыск.

- А отслеживающий браслет? Неужели его не было?

- Не было. Поставить его на ногу Еремеева не позволяло его здоровье, - уточнил Левченко.

Больше недели Еремеев и его сожительница скрывались в лесу, жили в палатке. К сожалению, Анастасия встретилась с беглецом раньше, чем его нашла полиция. Криминальная пара заметила одинокую пермячку, когда она проплывала мимо на байдарке.

- Когда сыщики уголовного розыска вычислили его в лесу, где он прятался, при нем была огромна немецкая овчарка. Вместо того, чтобы добровольно сдаться. он дал команду собаке «Фас!», натравив её на оперуполномоченных, - рассказывает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - После предупредительного выстрела в воздух, выстрел был произведён по животному. Обвиняемый был задержан. Вел он себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы «не при делах». Хотя он был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине.

Позже волонтеры смогли отыскать и тело Анастасии. Оно было спрятано в лесу. В настоящее время Еремееву предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений. Теперь ему грозит пожизненный срок.

СОВЕТЫ МЧС

Что нужно сделать перед походом

Перед походом нужно зарегистрироваться в ближайшем от маршрута путешествия поисково-спасательном подразделении. Сделать это нужно не позднее, чем за 15 суток до выхода.

Заявить о себе можно также в администрацию муниципального образования, находящегося в районе маршрута. Благодаря этому вас ознакомят с потенциальными опасностями, погодными и метеоусловиями, а также с ближайшими точками экстренной связи.

Обязательно позаботьтесь о страховке, а также оставьте спасателям номера телефонов и адреса, по которым можно связаться с вами и вашими родственниками.