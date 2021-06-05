Беглого преступника, убившего туристку на Урале, заключили под стражу

Нижнесергинский районный суд заключил обвиняемого под стражу. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Рецидивист, обвиняемый в убийстве 35-летней туристки Анастасии Пыхтеевой сегодня впервые предстал перед судом по этому делу. В Нижнесергинском районном суде на время следствия Алексею Еремееву выбирали меру пресечения. В итоге его арестовали.

- Сегодня судом рассмотрено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области. - В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.

Правда, в Свердловском областном суде уточнили, что Еремеева заключили под стражу не из-за убийства туристки, а по другому делу, по которому он находился под домашним арестом.

- В связи с тем, что Еремеев уже находится под стражей по другому уголовному делу, находящемуся в производстве Нижнесергинского районного суда, что не может препятствовать дальнейшему производству по данному делу <...> суд в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Еремеева отказал.

Анастасию Пыхтееву искали несколько дней, пока не оказалось, что она погибла от руки рецидивиста. Фото: социальные сети / читатель "КП"

Еремеев живет в Нижних Сергах. Он рецидивист с 15-летним стажем. В 2005 году за изнасилование и разбой его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Затем в 2012-м снова осудили, уже на год, за кражу. А вскоре после освобождения за серию разбоев его лишили свободы еще на восемь лет. На свободу он вышел лишь в начале 2021 года и уже в феврале вновь оказался на скамье подсудимых. За попытку совершить насилие над ребенком его отправили под домашний арест, из которого он сбежал около 19 мая.

По версии следствия, в парке «Оленьи Ручьи» он встретил и убил Анастасию Пыхтееву. Тело спрятал, на ее банковскую карточку стал покупать еду и выпивку. А в ее палатке начал жить. Собственно, в ней то сыщики и нашли его. Злоумышленник, пытаясь скрыться от преследования, натравил на полицейских свою овчарку. Силовикам после предупредительного выстрела в воздух пришлось застрелить животное. Теперь злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

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