Тело туристки нашли лишь 4 июня. Фото: личная страница убитой во "ВКонтакте"

В уголовном деле об убийстве 35-летней туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой появился второй фигурант. Обвинение по 105 статье УК предъявлено Ольге Васевой – подруге рецидивиста Алексея Еремеева. Информацию об этом «Комсомолке» подвтердили в Нижнесергинском районном суде.

- 7 июня Ольга Васева была арестована на 1 месяц и 27 дней,- рассказала «КП» консультант суда Олеся Смурова.

У Анастасии остался 3-летний сын. Фото: личная страница убитой во "ВКонтакте"

29 мая Анастасия Пыхтеева приехала в Свердловскую область, чтобы сплавиться на байдарке по реке Серга. Молодая мама оставила автомобиль в Михайловске, а потом добралась до Нижних Серег. Вечером она разбила лагерь на территории парка «Оленьи Ручьи». Именно там ее заметили Еремеев и Васева.

На тот момент рецидивист был в федеральном розыске – 19 мая он сбежал из-под домашнего ареста. Такую меру пресечения в феврале ему избрал суд по обвинению в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Маршрут туристки Пыхтеевой. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сам Еремеев вину не признает. По версии следствия, он несколько раз ударил Анастасию ножом в шею. Кстати, по данным источника «КП», Еремееву может быть предъявлено обвинение по 132 статье УК, так как у следствия есть основания полагать, что перед смертью туристка подверглась насилию. Ему грозит пожизненный срок, а Ольге Васевой - до 15 лет заключения. В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев дополнительных комментариев. Напомним, что под Екатеринбургом была убита 35-летняя жительница Березовского Александра Иньшина. Женщину зарезали из-за золотой цепочки.