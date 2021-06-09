Предполагаемый убийца подрабатывал частным извозом. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Силовикам удалось задержать мужчину, который признался в убийстве 35-летней жительницы Березовского Александры Иньшиной. Женщина пропала еще 6 июня. Александра вышла из дома в 02:40 ночи и отправилась в бар в центре Екатеринбурга. 10-летнего сына она оставила вместе с бабушкой.

Коллеги и родные забили тревогу после того, как она не вышла на работу, чего раньше за Александрой никогда не водилось.

Недавно региональный СК и ГУ МВД по Свердловской области сделали совместное заявление. В нем представители силовых ведомств рассказали о том, что предполагаемым убийцей березовчанки стал 49-летний мужчина. Он находился за рулем вазовской «десятки», которую Александра Иньшина «поймала» после того как вышла из бара. Это было ранним утром.

Березовчанка не предполагала, что за рулем машины сидел матерый уголовник.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, предполагаемый убийца березовчанки первую судимость «заработал» в далеком 1992-м году. Затем он был судим в 1995-м и 2000-м годах. Последнюю судимость предполагаемый убийца Александры Иньшиной получил в 2001 году. Причем вышел он лишь в 2020-м году.

Александра вышла из дома в 02:40. В этот момент она попала на запись камеры наблюдения в лифте. Фото: читатель "КП"

Также о предполагаемом убийце известно, что он родом из Нижнего Тагила. В этом городе его и задержали сотрудники уголовного розыска. Как мы писали до этого, его внимание привлекла золотая цепочка. Об этом задержанный рассказал в ходе допроса.

- При этом он отметил, что у него имеются значительные долги перед микрофинансовыми организациями, поэтому в ночь на 6 июня он специально приехал в Екатеринбург, чтобы кого-нибудь ограбить и тем самым улучшить свое финансовое положение, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

Катаясь по городу, частный извозчик встретил одиноко идущую Александру Иньшину, которая в итоге и стала его жертвой.

Первоначально мужчина заявлял, что якобы высадил Александру у какого-то кафе, расположенного на Серовском тракте. Но после того как предполагаемого убийцу проверили на полиграфе, выяснилось, что он лжет.

Позже задержанный согласился показать место, куда он вывез тело убитой женщины. Труп он спрятал в зарослях крапивы и закидал ветками.

Между тем, сыщики ищут других людей, которые могли стать жертвами предполагаемого убийцы березовчанки.

- Возможно, на его счету имеются и другие тяжкие преступления, о которых ранее потерпевшие в правоохранительные органы не сообщали. Таким людям следует обращаться в любой территориальный ОВД или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области: 8(343) 358-71-61, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.