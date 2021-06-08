Александра последний раз была на связи, когда вышла из бара Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге пропала 35-летняя Иньшина Александра из Березовского. Тревогу забили ее коллеги и подруги, когда она не вышла на работу. Девушка оставила на выходные 10-летнего сына маме и в воскресенье, 6 июня и решила съездить отдохнуть в бар в Екатеринбург. Александра надела черное платье, кожаную куртку и заказала такси. На часах было почти три часа ночи.

Как рассказала коллега Александры, сейчас известно, что она доехала до бара «Рози Джейн». Там она познакомилась с мужчиной, с которым они общались всю ночь. Он угощал ее коктейлями. Затем, примерно в половине пятого утра, они вышли на улицу подышать свежим воздухом, но обратно он зашел уже один.

- Она мне звонила в эту ночь, но я не взяла трубку, потому что спала. Около пяти утра я проснулась, написала ей, она прочитала, но больше на связь не вышла. Пошли вторые сутки, мы не понимаем где она. Она могла сесть к кому-то в машину, может с кем-то познакомилась, и ее хотели довезти, или она в такси поехала…или ее запихнули в машину, - рассказывает коллега Александры «КП-Екатеринбург».

Так выглядела девушка, когда поехала в бар Фото: предоставлено коллегой Александры

Домой Александра после бара не приезжала. Ее мама и подруги настояли на вскрытии квартиры. Там все лежало на своих местах, в том числе и документы. Машина девушки тоже на месте - стоит под окнами.

- Она не могла сорваться и куда-то поехать. У ее сына на следующей неделе день рождения. Я с ней работаю почти три года. Никогда такого не было, чтобы она не вышла на работу не предупредив, - рассказала коллега пропавшей девушки.Домой Александра после бара не приезжала. Ее мама и подруги настояли на вскрытии квартиры. Там все лежало на своих местах, в том числе и документы. Машина девушки тоже на месте - стоит под окнами.

Поиском девушки занимаются поисковые отряды и полиция.

Приметы:

Рост: 167 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: зеленые

Волосы: светло-русые

Была одета: черное платье, черная кожаная куртка

С собой: дамская сумка

Если вы знаете, где может находиться Александра, сообщите волонтерам поискового отряда Лиза Алерт по телефону +79024417364 или указанному в ориентировке.