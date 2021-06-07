Дома Анастасию ждет маленький сын. Фото: личная страница пропавшей во "ВКонтакте"

В Березовском объявили в розыск 35-летнюю Александру Иньшину. Известно, что 5 июня женщина вышла из дома в черном платье, а на следующий день звонила своему сыну. С тех пор Александра не выходит на связь.

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, нормальное телосложение, зеленые глаза, светло-русые волосы. Александра была одета в черное платье и черную кожаную куртку, с собой у нее была дамская сумка.

Фото: "ЛизаАлерт"

Если вам что-либо известно о местонахождении Александры, сообщите в поисковый отряд «Лиза Алерт» инфооргу Малене по номеру +7-902-44-173-64.

Напомним, что на прошлой неделе десятки полицейских и волонтеров искали пропавшую туристку Анастасию Пыхтееву. Лишь через три дня выяснилось, что жительницу Перми убил беглый рецидивист. Он вместе со своей подругой заметил туристку в парке «Оленьи Ручьи» и зарезал, чтобы завладеть палаткой и банковской картой.

Кроме этого на севере Свердловской области два дня искали 9-летнего мальчика, который потерялся в тайге. К счастью, его нашли живым, а его жизни ничего не угрожает.