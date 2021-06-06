«Ничего не ел, прятался от медведицы и молился»: священник рассказал, как его 9-летний сын выжил в тайге

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Двое суток спасатели, волонтеры, полиция, вертолеты искали девятилетнего Кирилла в лесу Свердловской области. Мальчик потерялся в тайге в 60-ти километрах от Североуральска. Утром 6 июня школьника все-таки нашли, живым и невредимым. Мы поговорили с отцом парня Дмитрием Ботовым и узнали, как ребенку удалось выжить в глухой тайге столько времени.

ВСЕ СПУСТИЛИСЬ КРОМЕ НЕГО

46-летний Дмитрий Ботов пастор челябинской пятидесятнической церкви «Свет Божьей любви». Вместе с сыном Кириллом 4 июня отправился в поход на Уральский хребет.

Вещи оставили на базе «Крив» и вместе с группой из 18 человек ушли на вершину. Уже в пути у мужчины заболели колени. Думал на верху сможет передохнуть и спокойно спуститься. Но боль усиливалась и Дмитрий переживал, что самостоятельно не дойдет. К этому времени Кирилл уже устал и начал проситься поскорее добраться на базу.

- Он мне сказал «папа, я уже хочу скорее на базу». А я сам не знал, как пойду и доберусь ли вообще. Вниз пошли два человека из нашей группы. Сын предупредил, что пойдет с ними и мы встретимся уже внизу. Но так получилось, что Кирилл сначала спускался с группой, а затем уходил все левее и левее. А потом и вовсе пропал из вида. Когда я спустился, мне сказали, что он на базе не появлялся, - рассказывает отец мальчика Дмитрий Ботов.

Последний раз мужчина видел сына в 17 часов, вернулся в лагерь он сам уже к 20 часам. На улице уже был поздний вечер, а Кирилла все не было.

Семья Ботовых многодетная, шесть детей. В походы ходят не часто, но ведут активный образ жизни. Кирилл в лесу тоже бывал, но ориентироваться в тайге мальчик не умеет. Дмитрий не медлили и сразу позвонил в МЧС. В это же время другие туристы кричали мальчика, а отец поехал в город Североуральск, чтобы написать заявление в полицию.

Ночью мальчик в лагерь так и не пришел. Поиски своими силами не увенчались успехом. На утро уже МЧС, волонтеры и полиция начали прочесывать лес. Прилетел первый вертолет. А мальчик еще двое суток был в тайге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

ПОНЯЛ, ЧТО ПОТЕРЯЛСЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Кирилл попрощался с отцом и начал спускаться вниз, ориентируясь на взрослых, которые шли впереди. Сам не заметил, как люди пропали из виду. Мальчик не растерялся и продолжал идти, думал, что сам дойдет до лагеря.

- Он спустился вниз и начал идти по лесу, тропинки к базе не было. Уже было поздно и сын решил переночевать под деревом. Утром сновал пошел. Понял, что потерялся только на следующий день, испугался, - вспоминает отец Кирилла.

Кириллу повезло, что последние два дня на улице было не очень холодно. Поэтому ребенок не замерз ночью. Да и одет школьник был хорошо: непродуваемая куртка спасла. А вот в поход Ботовы ушли налегке. С собой не было ни еды, ни воды, ни спичек. Ведь планировалось уйти только на несколько часов. Но воду пил мальчик из ручейков, а вот с едой было никак. В уральских лесах в этой время года еще нет ни ягод, ни грибов.

А еще в этих лесах под Североуральском есть медведи. Одного из них ребенок встретил.

- Кирилл встретил медведицу, но сумел спрятаться за деревом. Испугался очень, но виду не подал. Не знаю как, но она его не учуяла, - продолжает рассказ Дмитрий.

Все это время пока девятилетний Кирилл бродил по тайге, его искали спасатели и волонтеры. Мальчик признался, что слышал вертолеты, он кричал, но в ответ никто не отзывался. Но ребенок шел в сторону звуков.

6 июня в 4 утра волонтеры снова начали прочесывать лес. Группа добровольцев из Нижнего Тагила наткнулись на мальчика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Ребенок был испуган, лицо искусано комарами и мошками. На вертолете школьника доставили в лагерь спасателей. Врачи осмотрели Кирилла, он был здоров. А потом передали его папе.

Все это время отец Кирилла был в полиции, давал показания. С сыном он встретился спустя несколько часов.

- Все это время сын молился богу. Просил, чтобы тот помог ему выжить. Но уже на третьи сутки Кирилл уже думал, что его уже найдут. Когда мы увиделись, сын мне сказал «привет, папа, я вернулся», - говорит с дрожью в голосе.

Сейчас Кирилл и Дмирий уже дома.