Пропавшего в уральской тайге 9-летнего сына священника нашли

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области

Пропавшего в тайге под Североуральском 9-летнего мальчика нашли. Он жив.

Отметим, ребенка искали с 4 июня. Кирилл Ботов вместе с отцом и членами туристической группы ушел в поход на Уральских хребет в районе базы «Крив». Сам школьник из Челябинской области, его папа является священнослужителем местной церкви.

Во время путешествия у мужчины разболелась нога и он начал отставать от остальной группы. На спуске с горы отец разрешил мальчику уйти вперед. Когда священник добрался до лагеря, ребенка там не оказалось. Родитель обратился в полицию.

Спустя несколько часов в 60 километрах от Североуральская развернулись масштабные поиски ребенка. Задействовали 192 спасателя, 41 единица техники. С воздуха искали на вертолетах и беспилотниках. Поиски не прекращали даже ночью. На вторые сутки спасательная группа обнаружила мальчика живым и невредимым.

- Он обнаружен живым в лесном массиве. Сейчас он доставляется в следственный отдел по г.Североуральск СКР по Свердловской области для проведения опроса в рамках проводимой доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе свердловского следственного комитета.

- Состояние здоровья мальчика удовлетворительное, - добавили в региональном МЧС.

Сейчас за Кириллом отправили вертолёт, чтобы доставить его на спасательную базу.

- Поисковая операция по установлению местонахождения мальчика, пропавшего в тайге в 60 км от Североуральска, завершена. Одной из поисковых групп ребенок обнаружен живым и здоровым, — сообщил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. — В тот квадрат, где его нашли, ожидают прибытие вертолета для того, чтобы спустить мальчика с гор и доставить медикам для осмотра. Передвигается он самостоятельно. Выражаю благодарность всем волонтерам, которые оказали помощь сотрудникам полиции в широкомасштабной операции по розыску Кирилла.