В тайге на севере Свердловской области потерялся 9-летний сын священника

Спускаясь с горы в базовый лагерь, мальчик опередил отца и вскоре пропал. Фото: предоставлено Валерием Горелых

На севере Свердловской области началась широкомасштабная поисковая операция. Добровольцы, сотрудники полиции и МЧС ищут 9-летнего Кирилла Ботова, школьника из Челябинской области. Вечером в пятницу ребенок пропал в тайге в 60 километрах от Североуральска.

- С просьбой оказать помощь в розыске 9-летнего сына в полицию обратился отец ребенка, священнослужитель одного из соборов Челябинской области, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области. - Они вместе в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек совершали подъем на Уральский хребет в районе базы «Крив».

Во время путешествия на гору у мужчины заболела правая нога, из-за чего он стал медленнее идти. Когда они возвращались на базу, чтобы не задерживать сына, примерно в 17.00 он разрешил ему самостоятельно вернуться к стоянке у подножия. Когда же отец наконец дошел до базы, оказалось, что сын там не появлялся.

- Найти его собственными силами туристы не смогли, после чего и последовало заявление в МВД, - отметил полковник Горелых. - Кирилл, так зовут пропавшего мальчика, был одет в темные брюки и в синюю куртку с черной вставкой на груди.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области

В Североуральске к настоящему моменту создан оперативный штаб. В поисках ребенка задействованы полицейские из Ивделя, Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли — всего около 80 сотрудников, включая кинолога со служебной собакой.

- Сыщики используют в работе громкоговорящие устройства, планируется в ближайшее время применить квадрокоптер с тепловизором, а также вертолет для осмотра лесного массива с высоты птичьего полета, - добавил Валерий Горелых.

В МЧС уточнили, что облет зоны поиска будет происходить на вертолете Ми-8. На его борту будут спасатели Уральского поисково-спасательного отряда. В свою очередь Следственный комитет России организовал проверку.

- В рамках проводимых мероприятий осуществляется осмотр места происшествия, опросы граждан, находившихся в туристическом походе, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области. - По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кто знает что-либо о судьбе мальчика, сотрудники полиции просят позвонить им по телефону: 8(343) 358-71-61.