Тело Анастасии нашла одна из поисковых групп. Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

В уголовном деле об убийстве 35-летней туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой появился новый поворот. По информации источника «Комсомольской правды», знакомого с ходом расследования, у следователей СК есть все основания полагать, что перед смертью женщина подверглась насилию. Кроме этого, Ольга Васева написала явку с повинной о том, что помогала Алексею Еремееву в убийстве Пыхтеевой.

- 5 июня Васева написала явку с повинной. У следствия есть все основания полагать, что перед убийством Еремеев совершил насильственные действия сексуального характера. Скорее всего, биологические следы были найдены на нижнем белье убитой, - отметил инсайдер «КП».

По данным «Комсомолки», вечером 29 мая Анастасия остановилась на ночлег на территории парка «Оленьи Ручьи». Именно там ее заметили Еремеев с Васевой. Туристка скончалась от множественных ударов ножом в шею. Сразу после убийства криминальный дуэт забрал палатку и отправился покупать еду с коньяком по ее банковской карте.

На тот момент рецидивист был уже 10 дней как в федеральном розыске – 19 мая он сбежал из-под домашнего ареста по обвинению в покушении на насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетним. Кстати, сейчас следователи выясняют, почему на нем не было отслеживающего браслета.

- Следователи будут проверять, почему в ходе суда Еремеева отправили под домашний арест. Это может подпадать под статью о халатности, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах. – Кроме того, проверять будут ГУФСИН, которые должны были надеть на него отслеживающие браслеты. Но они этого не сделали.

Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

Еремеева и Васеву задержали 4 июня. Чтобы схватить их, полицейским пришлось застрелить немецкую овчарку.

- Вместо того, чтобы добровольно сдаться, он дал команду собаке «Фас!», натравив ее н оперуполномоченных. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух, выстрел был произведен по животному. Скрыться, прикрываясь собакой, обвиняемому не удалось, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Карта сплава Анастасии. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В СУ СКР пока воздерживаются от комментариев.

- Предлагаем дождаться установления полной картины преступления, что возможно только в ходе комплекса следственных действий и проведения ряда судебных экспертиз. И только тогда, если это не повредит расследованию, можно будет говорить о том, что именно инкриминируется обвиняемому, - ответили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Отметим, что Алексей Еремеев свою вину не признает. Ему грозит пожизненный срок по обвинению в убийстве из корыстных побуждений, сопряженным с разбоем.

СКАЗАНО

Сергей Колосовский, адвокат:

- Учитывая, предыдущие судимости Еремеева, вероятность назначения ему пожизненного срока очень велика. Что касается меры пресечения в виде домашнего ареста, то ее избрание мне не понятно. Она возможна в том случае, если у следствия есть основания полагать, что обвиняемый не сбежит и не совершит новое преступление. Чем руководствовался областной суд, сказать сложно. Скорее всего, предъявленные ему обвинения будут объединены в одно производство.

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