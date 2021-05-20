По самым скромным оценкам, 24 года назад такой постамент мог обойтись в $15000. На эти деньги можно было купить 2-3 квартиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Двух жизней ты была достойна. Живи на небе и земле. Королева подиума. Одарена талантом визажиста, художника, модельера», - гласит надпись на шикарной могиле модели Екатерины Шараповой.

Истинная история красавицы до сих пор остается неизвестной. Вот уже 24 года девушка известна благодаря своему монументу, располагающемуся посреди бандитской аллеи Широкореченского кладбища Екатеринбурга. Постамент из мрамора сильно выделяется среди захоронений «братков» из 90-ых. Екатерина родилась 27 мая 1970 года, и покинула наш мир 22 июня 1997-го. На ее памятнике указано имя с фамилией, но не отчество. «Комсомолка» рассказывает городскую легенду о девушке, которую погубила красота.

Памятник модели один из самых знаменитых на кладбищах Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПТИЦА В ЗОЛОТОЙ КЛЕТКЕ

В середине 90-ых Шарапова уже вовсю строила карьеру модели. Но в очередном конкурсе красоты заняла лишь второе место. И именно в тот вечер она обратила на себя внимание сына известного банкира. Молодой мажор обратил все свои силы и возможности, чтобы завоевать сердце девушки. Екатерина понимала, что богатый спутник лишь усилит ее статус светской львицы.

Однако близкие знали, что ее сердце никогда не будет принадлежать высокомерному богачу. Спустя время он стал замечать, что Шарапова не любит его, а за спиной все постоянно перешептываются.

Не похоже, что могилу Шараповой часто прибирают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Он ей не пара, - говорили злые языки, что еще больше раздражало сына банкира. 21 июня 1997 года, суббота.

Екатерина и ее кавалер отдыхали в загородном доме. Полная луна освещала участок коттеджа, словно предвещая беду. По слухам, в ту ночь мажор сделал модели предложение руки и сердца, но та, ожидаемо, отказала. Отвергнутый «Казанова» решил напиться до беспамятства. А потом буквально в упор выстрелил в голову Шараповой из травматического пистолета.

Прибежавший на шум охранник попытался спасти девушку, и даже предпринял попытку довезти ее до больницы. Но было слишком поздно. Сердце красавицы перестало биться, когда часы перевалили за полночь.

ПОХОРОНИЛИ РЯДОМ С БАНДИТАМИ

Поговаривают, что у убийцы не было шансов откупиться. Да и богатый отец не стал выручать непутевого сынишку.

Душегуба отправили в следственный изолятор на период следствия. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Но жизнь по понятиям оказалась невыносимой ношей для выходца из элиты, да и отмыться от позора уже было нельзя. Через две недели сын банкира покончил с собой в камере. А вот могила модели действительно поражает своими размерами и себестоимостью.

По самым скромным оценкам, 24 года назад такой постамент мог обойтись в $15000 – примерно две-три квартиры по тем временам. Екатерину похоронили рядом с экипажем военного самолета Ил-76, разбившегося под Белградом годом ранее. В 2000 году рядом упокоился один из лидеров ОПГ «Центр» Владимир Клементьев.

Могила Владимир Клементьева, которого расстреляли в 2000 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас могила Екатерины Шараповой выглядит слегка неухоженной, чего нельзя сказать о надгробиях авторитетов. Как правило, могильные камни бандитов украшены дорогими венками и содержатся в чистоте.

Мы также пытались найти родственников модели, но в свердловском управлении ЗАГС заявили, что это будет разглашением персональных данных. Если бы Екатерина была жива, то в этом году она бы отметила 51-й день рождения.

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