Она так и не осуществила свою главную мечту - стать модельером Фото: Алексей БУЛАТОВ

Широкореченское кладбище Екатеринбурга известно на всю страну благодаря бандитской аллее. Здесь действительно похоронены лидеры различных группировок, однако большинство были убиты во время разборок в 90-е или в начале нулевых.

Белоснежный постамент могилы Екатерины Шараповой стал визитной карточкой аллеи. Для большинства эта загадочная девушка всегда была и останется «королевой подиума», ведь именно так гласит надпись на ее памятнике.

«Двух жизней ты была достойна. Живи на небе и земле. Королева подиума. Одарена талантом визажиста, художника, модельера», - вот все, что известно о модели, ушедшей в мир иной в возрасте 27 лет.

Из-за памятника многие считают, что Екатерина была связана с криминальным миром. Но это не так. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В ОДНОЙ ЖЕНЩИНЕ И ВСЕ СРАЗУ: УМ, ТАЛАНТ КРАСОТА

Екатерина родилась 27 мая 1970 года в семье школьной учительницы и военного (отчима). У нее была старшая сестра Анна, а также две сводные сестры (дети отчима от первого брака – прим.ред.)

В 23 года Катя поступает в Уральскую государственную архитектурную академию (сейчас УрГАХУ – прим.ред.) на художника модельера. Работать модельером было мечтой всей ее жизни.

- Катя с детства была щедро одарена талантами и способностями, - рассказывает «КП» старшая сестра Екатерины. Легко сочиняла стихи, быстро освоила гитару, грациозно двигалась, осваивала актёрское мастерство в театральной студии, артистичная, с прекрасным чувством юмора. Ко всему: хорошо рисовала, преуспела в искусстве визажа, с тонким художественным вкусом, с юности моделировала и шила себе одежду. Словом, творческая натура!

Екатерина во время показа одежды. Фото: предоставлено семьей Екатерины Шараповой

Екатерина успевала совмещать учебу на факультете «Дизайн и моделирование одежды» с работой гримером-постижером в Театре музыкальной комедии, а потом и в Центре моды.

В конце 80-ых Екатерина становится главной манекенщицей Свердловска, ее зовут на все показы одежды. Число поклонников растет с каждым днем, но никто не знает, как покорить сердце Шараповой.

- Романтичная. С прекрасным чувством юмора. Сочиняла стихи. Играла на гитаре. Не тщеславная. Я помню, как мне сказала мама одной из подруг сестры: «Такая, как Катя - одна. Таких как она нет и не будет». А один из близких друзей говорил: Впервые встречаю, чтоб в одной женщине и всё сразу: Ум, талант и красота, - вспоминает Анна Шарапова.

В 1989 году в Свердловске проходит первый в истории областной конкурс красоты, Екатерина была приглашена туда в качестве именитой участницы. Весьма ожидаемо манекенщица становится обладательницей приза зрительских симпатий.

Коллектив Центра Моды на показах в Таллине. Фото: предоставлено семьей Екатерины Шараповой

УБИЙСТВО В СЕЛЕ КОСОЙ БРОД

В 1997 году Шарапова через общих друзей знакомиться с 23-летним Вячеславом Рудометовым. Выходец из обеспеченной, но при этом самой обычной семьи был сражен наповал красотой и харизмой Екатерины.

- Их познакомили после показа, - делится сестра манекенщицы. – Знакомая Кати дружила с парнем, а Рудометов был его другом. Какое-то время встречались. Потом начал проявлять дурные стороны характера. Катя расставалась с ним, он снова наезжал к ней домой, хотел сохранить отношения. Она хотела с ним расстаться по- хорошему.

22 июня Шарапова вместе с Рудометовым отправилась в село Косой Брод, что неподалеку от Екатеринбурга. В тот день Екатерина в последний раз разговаривала со старшей сестрой по телефону. Девушка до последнего сомневалась, стоит ли ехать вместе с Вячеславом.

- Насколько мне известно из показаний свидетелей, Катю что-то расстроило в тот вечер, она собралась уходить, и уходила, Рудометов побежал за ней, пытался остановить. А потом от безысходности вытащил пистолет и выстрелил в голову, - говорит Анна Шарапова.

Фото: предоставлено семьей Екатерины Шараповой

По словам сестры модели, на период следствия Рудометов был под домашним арестом. При этом до последнего пытался убедить следователей, что стрелял не он. - Был под домашним арестом. Загорал в саду на даче. Потом его поместили в психиатрическую больницу... Делали все возможное, чтобы он ушел от ответственности. Он часто менял показания, - добавляет Анна Шарапова. Спустя полтора года Вячеслава Рудометова нашли мертвым. Причина смерти – медикаментозное отравление.

О смерти Екатерины писали все екатеринбургские газеты. Фото: предоставлено семьей Екатерины Шараповой

ПАМЯТНИК МАТЕРИНСКОМУ ГОРЮ

Изначально Екатерину похоронили на Лесном кладбище, что на окраине города. Но семья была недовольна местом, так как вокруг были мусорные свалки. Спустя полтора года мама убитой продала свою однокомнатную квартиру, на эти деньги был спроектирован и поставлен белый «подиум».

Екатерину похоронили рядом с экипажем военного самолета Ил-76, разбившегося под Белградом годом ранее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Друзья и родственники регулярно приходят к могиле модели, чтобы возложить цветы и прибраться.

- Задумка была в том, что Катя словно идет по этому подиуму. На Широкореченском кладбище не столько памятник Кате, сколько памятник безграничному материнскому горю. Хочу чтобы все знали - к миру жуликов и бандитов Катя не имела никакого отношения, - объясняет сестра Екатерины.