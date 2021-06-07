У Анастасии остался маленький сын. Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

Пропажа туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой с самого начала обрастала странными и вполне себе криминальными подробностями. Но обо всем по порядку.

29 мая она выехала в Свердловскую область, чтобы сплавиться на байдарке по реке Серга. Оставила машину у водохранилища в Михайловске и добралась до Нижних Серег. Именно там она должна была начать сплав. С собой у нее был рюкзак, палатка и припасы. Иными словами – все самое необходимое, чтобы разбить лагерь и вовремя вернуться домой к маме и 3-летнему сыну Виктору. Но на следующий день звонка от Насти не было, как и в последующие дни. Лишь 2 июня ее семья забила тревогу и обратилась в полицию.

Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

Сыщики уголовного розыска быстро выяснили, что уже 30 числа по карточке Анастасии кто-то покупал продукты в Нижних Сергах. Вот только оплата шла в три подхода, видимо, покупатель не знал пин-код и брал еду с выпивкой с запасом. По камерам удалось вычислить «владельцев» карты. Им оказался 43-летний рецидивист Алексей Еремеев и его подруга Ольга Васева.

На следующий день Еремеева нашли в парке «Оленьи Ручьи», он жил в палатке убитой туристки. А уже потом и нашли труп Анастасии. Еремеев подкараулил ее и зарезал. Как выяснилось, на тот момент он уже две недели был в бегах и нуждался в припасах. К своему несчастью Анастасия оказалась не в том месте, и не в то время.

Анастасия путешествовала с 18 лет. В этот раз она ушла в поход одна. Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

Сейчас душегуб за решеткой, ему грозит пожизненное. Вот только это не вернет маленькому Вите его маму, которую он так любил. В этой истории остается непонятым роль Васевой, пока ей не предъявляли обвинений.

Что касается Еремеева, то его преступление вскрыла цепочку несостыковок. В феврале его отправили под домашний арест за покушение на надругательство над ребенком. При этом у него за спиной 17 лет в колониях за изнасилование, кражи и грабежи. Поэтому многие возмутились, что такого отморозка не стали отправлять в изолятор.

Маршрут Анастасии. Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

ВОПРОС – РЕБРОМ

Почему рецидивист был дома без отслеживающего браслета?

Этого преступления могло бы не произойти, если бы подозреваемый был под надзором правоохранителей. История с гибелью 35-летней пермской туристки Анастасии Пыхтеевой может обернуться не только пожизненным сроком для ее убийцы. Как стало известно «КП», следователи заинтересовались, почему Еремеев, который ранее уже был трижды судим за разбои, изнасилование и кражу, и, попавшись в четвертый раз в попытке насилия над ребенком, был отправлен не в СИЗО, а под домашний арест.

- Следователи будут проверять, почему суд избрал в виде меры пресечения домашний арест. Это может подпадать под статью о халатности, - рассказал наш источник в правоохранительных органах. - Кроме того, проверять будут Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), сотрудники которой должны были надеть на подозреваемого отслеживающие браслеты. Но они этого не сделали. В региональной ФСИН объяснили, что у преступника было некое заболевание на ногах, которое не позволило надеть на него браслеты. - Он раньше уже тоже был в бегах, прятался в этом же лесу и обморозил ноги. Начался некроз тканей, - объясняет источник «КП». - Хотя его заболевание можно лечить и наблюдать в условиях тюремной больницы, судья приняла решение отпустить его под домашний арест.

Но Еремеева должны были обеспечить другими средствами слежения. В Следственном комитете ситуацию с домашним арестом и побегом Еремеева прокомментировали так: - Все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, будут устанавливаться в ходе следственных мероприятий.

Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

СКАЗАНО

«Путешествовать в одиночку нельзя никому»

- Путешествовать одному - всегда небезопасная затея, - говорит Николай Евлашин, директор компании «Мир приключений». - В любом походе можно получить травму, даже элементарно подвернуть ногу. Должен быть человек, который придет на помощь. Выход в лес одному не рекомендуется в любую погоду. Это касается как опытных туристов, так и новичков.

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