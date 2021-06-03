Фото: личная станица Анастасии во "ВКонтакте"

В Нижних Сергах и окрестностях Михайловска развернулись масштабные поиски 35-летней жительницы Перми Анастасии Пыхтеевой. 29 мая опытная туристка приехала в Свердловскую область на своем «Рено Сандеро», чтобы сплавиться на байдарке по реке Серга.

УЕХАЛА НА ВЫХОДНЫЕ

В поход Анастасия отправилась одна. Турист она опытный, в походы ходит с 18 лет. За последние годы женщина объездила весь Урал. Особенно Анастасии нравилось исследовать пещеры и ездить по заброшенным деревням. По словам ее матери, в прошлом году дочь уже сплавлялась по Серге. Поэтому когда выдались жаркие выходные, она решила вновь повторить маршрут.

- У Насти высшее экономическое образование, но работает она аналитиком. В свободное время она часто ездит в походы, очень любит путешествовать, - рассказывает Татьяна Пыхтеева. – Обычно она ездила куда-нибудь в составе группы. А в этот раз, привезла ко мне внука – Вите 3 годика, сказала, что заберет его во вторник. Мол, поехала в Свердловскую область на два дня. Куда и зачем – не говорила. Это было еще в пятницу вечером, 28 мая. Обычно я ей даже не звоню во время походов, она же всегда вне зоны доступа. Я ее потеряла, так как ребенок заболел, а она по-прежнему не выходила на связь.

Фото: личная станица Анастасии во "ВКонтакте"

Но во вторник Анастасия не приехала и даже не позвонила. Татьяна ждала до самого вечера, но материнское сердце подсказывало, что что-то случилось. В среду родные забил и тревогу и обратились в полицию.

Силовики нашли Настин автомобиль, там же где она его оставила. Смогли они составить и маршрут по которому планировала передвигаться женщина. По версии следствия, Анастасия приехала из Перми в Михайловск Свердловской области 29 мая, в субботу. Автомобиль оставила у плотины. Как добиралась до Нижних Серег пока достоверно неизвестно. Ехать нужно было чуть больше 30 километров. Оттуда она должна была сплавиться по реке Серга. Финиш был в районе села Аракаево. Оттуда женщина должна была вернуться к машине. Но до села она так и не добралась.

КТО-ТО КУПИЛ ПО ЕЕ КАРТЕ КОНЬЯК

- Вечером 29 мая во время сплава по реке Серга ее видели другие туристы. Сначала около 16:20, а потом, когда она разбивала лагерь, - рассказывает «КП» осведомленный источник.

Когда к делу подключились полицейские, появились странные детали. Выяснилось, что 30 мая в магазине в Нижних Сергах по карте Пыхтеевой были приобретены продукты, в том числе и коньяк. Сейчас силовики пытаются установить, кто был в роли покупателя. Кроме того, удалось отследить последний сигнал мобильного телефона Анастасии, то есть когда устройство было еще в зоне доступа.

Чтобы найти какие-то зацепки лес прочесывают не только спасатели, но и волонтеры. Был также запущен беспилотник. С высоты птичьего полета он анализирует квадраты возможного местонахождения Пыхтеевой.

- Создана и работает несколько групп розыска, подключены волонтёрские организации, применяется шесть плавсредств, при помощи которых обследуется акватория реки Серга, где предполагается, что могла пропасть путешественница, - говорит официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: личная станица Анастасии во "ВКонтакте"

На второй день поисков к расследованию исчезновения Анастасии подключился Следственный комитет, силовики возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Но это вовсе не значит, что с туристкой приключилось что-то ужасное. Это скорее необходимость, чтобы выяснить все детали.

- У женщины не было оснований уезжать на длительное время, не предупредив об этом родственников. Кроме того, у нее были устойчивые социальные связи в виде семьи и постоянной работы. С учетом этих двух факторов следствием СКР принято решение о необходимости выяснения всех обстоятельств исчезновения пропавшей именно в рамках возбуждённого уголовного дела, - пояснили в СУ СКР региона.

Полиция также проверяет на причастность к таинственному исчезновению туристки и некоторых местных жителей.

Фото: личная станица Анастасии во "ВКонтакте"

Начальник свердловского главка полиции генрал-лейтенант Александр Мешков взял дело на личный контроль, а из Екатеринбурга была направлена группа самых опытных сыщиков уголовного розыска для помощи коллегам из местного ОВД.