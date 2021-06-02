Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

В Свердловской области ведутся поиски 35-летней туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой. Женщина пропала, предположительно, три дня назад, когда должна была выйти на связь с родственниками. Лишь второго июня близкие сообщили обо всем в полицию. Автомобиль Анастасии Renault Sandero был найден у плотины в Михайловске.

По словам очевидцев, машина стоит на месте с 29 мая. Дома ее ждет трехлетний сын и мама. Родственники не исключают, что Анастасия могла отправиться на сплав по реке Серге или по Демиду. Ранее она не пропадала.

- Настя обожает путешествовать по заброшенным деревням, - рассказывает «КП» мать пропавшей. – У нее высшее экономическое образование, но работает аналитиком. Есть вероятность, что она была в тех же местах на сплаве год назад. Но сейчас у нас дома нет байдарки, но есть весла. Так что я точно не знаю.

Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

В свердловском главке полиции уже устанавливают, кто накануне покупал продукты в Нижних Сергах по карте Анастасии Пыхтеевой. Известно, что по ней приобрели еду и коньяк. Набор для туриста, мягко говоря, странный.

- Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят комплекс оперативных мероприятий, чтобы найти пермскую путешественницу, - пояснил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

ВАЖНО

Если вы располагаете сведениями о возможном местонахождении Анастасии, сообщите об этом по круглосуточному телефону доверия свердловского полицейского главка (конфиденциальность гарантируется): +7 (343) 358-71-61.