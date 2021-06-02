Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

В Свердловской области продолжаются поиски 35-летней жительницы Перми Анастасии Пыхтеевой. Женщина должна была выйти на связь еще 30 мая, но ее телефон по-прежнему недоступен. Дома ее ждет мать и трехлетний сын.

Анастасия опытная путешественница, объездила весь Урал, в частности была в Коми.

- Настя обожает путешествовать по заброшенным деревням, - рассказывает «КП» мать пропавшей. – У нее высшее экономическое образование, но работает аналитиком. Есть вероятность, что она была в тех же местах на сплаве год назад. Но сейчас у нас дома нет байдарки, но есть весла. Так что я точно не знаю.

Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

В полиции отмечают, что автомобиль Анастасии нашли у плотины. По словам очевидцев, машина стоит там с 29 числа.

- Известно, что банковской картой женщины три раза расплачивались в одном из магазинов Нижних Серег для приобретения коньяка и продуктов питания. Сейчас устанавливается, кто был в роли покупателя, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мать Анастасии заявила, что ее тревожат последние данные от силовиков.

- Странно, что такие подробности сообщают всем и сразу. Вдруг причастные к пропаже Насти увидят это и скроются? - добавила женщина.

ВАЖНО

Если вы располагаете сведениями о возможном местонахождении Анастасии, сообщите об этом по круглосуточному телефону доверия свердловского полицейского главка (конфиденциальность гарантируется): +7 (343) 358-71-61.