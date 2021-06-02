Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

В Свердловской области объявили в розыск 35-летнюю жительницу Перми Анастасию Пыхтееву. Она должна была выйти на связь еще 30 мая, в поход по Среднему Уралу она отправилась на своем Renault Sandero.

Ее автомобиль нашли в районе Михайловска, а с ее карточки недавно покупали коньяк. Кто именно – выясняет полиция. Со слов местных жителей, автомобиль стоит брошенным с субботы.

- Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят комплекс оперативных мероприятий, чтобы найти пермскую путешественницу. Женщина должна была еще 30 мая вернуться домой, где ее ждет ребенок. Но домой она пока не вернулась. Полиция продолжает работать, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Пока сложно сказать, где конкретно хотела побывать на экскурсии путешественница. Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

Родные Анастасии обратились с заявлением о пропаже только 2 июня. Ребенок пропавшей сейчас находится с бабушкой.

Если вы располагаете сведениями о возможном местонахождении Анастасии, сообщите об этом по круглосуточному телефону доверия свердловского полицейского главка (конфиденциальность гарантируется): +7 (343) 358-71-61.