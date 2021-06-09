За несколько часов до гибели, Александра попала на запись камеры наблюдения. Фото: читатель "КП"

Стали известны подробности гибели жительницы Березовского 35-летней Александры Иньшиной.

Напомним, труп женщину нашли накануне. Представители силовых ведомств от комментариев по поводу смерти Александры Иньшиной пока воздерживаются.

Но одна из подруг женщины рассказала «КП-Екатеринбург» подробности произошедшего. По ее словам, полиция уже поймала предполагаемого убийцу жительницы Березовского.

- Когда Саша вышла из бара, то поймала машину. Причем не такси. Водитель позарился на ее золотую цепочку и из-за нее зарезал Сашу. Потом вывез ее в лес, где спрятал труп, - рассказала наша собеседница.

У погибшей остался 10-летний сын. Фото: страница Александры Иньшиной во "Вконтакте"

Также она уточнила, что силовики собираются провести экспертизу, чтобы понять, была ли Александра Иньшина изнасилована.

- Полиция уже поймала водителя. Он сознался в убийстве, - уточнила подруга погибшей.

Напомним, женщина перестала выходить на связь в воскресенье. Последним местом, где ее видели, оказался бар «Рози Джейн» в Екатеринбурге. Тревогу забили коллеги и мама пропавшей, когда Александра не вышла на работу.

Об Александре Иньшиной известно, что она работала ведущим менеджером по продажам в компании по производству и продаже автозапчастей. У нее остался 10-летний сын, которого она воспитывала одна после развода с мужем. Когда Александра отправилась в бар, то оставила мальчика с бабушкой.

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