Три дня назад жительница Березовского уехала в бар в центре Екатеринбурга. Фото: "ЛизаАлерт"

Пропавшую в Березовском 35-летнюю Александру Иньшину нашли мертвой. Об этом «Комсомолке» сообщила подруга женщины. У Александры остался 10-летний сын.

- Сашу нашли мертвой под Первоуральском, - делится с «КП» подруга убитой.

Известно, что 5 июня женщина вышла из дома в черном платье. Позже выяснилось, что Александра направилась вместе с неизвестным мужчиной в бар в центре Екатеринбурга. Иньшина работала ведущим менеджером по продажам в компании по производству и продаже автозапчастей

Официальные представители СУ СКР по Свердловской области и регионального главка полиции заявили, что прокомментируют случившееся позже.

Фото Александры из лифта дома, когда она поехала в бар Фото: предоставлено коллегой Александры

Напомним, что на прошлой неделе десятки полицейских и волонтеров искали пропавшую туристку Анастасию Пыхтееву. Лишь через три дня выяснилось, что жительницу Перми убил беглый рецидивист. Он вместе со своей подругой заметил туристку в парке «Оленьи Ручьи» и зарезал, чтобы завладеть палаткой и банковской картой.

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