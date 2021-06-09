Фото: личная страница пропавшей во "ВКонтакте"

В Екатеринбурге завершили поиски 35-летней Иньшиной Александры из Березовского. Информация об этом появилась в группе ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, что молодая мама перестала выходить на связь в воскресенье, когда вышла из бара «Рози Джейн» в Екатеринбурге. Тревогу забили коллеги и мама девушки, когда она не вышла на работу в понедельник.

Известно, что Александра провела в баре всю ночь с воскресенья на понедельник. Там она познакомилась с мужчиной, который угощал ее коктейлями. Под утро они вышли на улицу, а обратно в бар он зашел уже один.

- Она могла сесть к кому-то в машину, может с кем-то познакомилась, и ее хотели довезти, или она в такси поехала…или ее запихнули в машину, - рассказывала «КП-Екатеринбург» коллега Александры.

Фото Александры из лифта дома, когда она поехала в бар Фото: предоставлено коллегой Александры

Также коллега пропавшей девушки рассказала, что домой Александра после бара не приезжала. Ее мама и подруги настояли на вскрытии квартиры. Там все лежало на своих местах, в том числе и документы. Машина девушки тоже на месте - стоит под окнами.

- Она не могла сорваться и куда-то поехать. Я с ней работаю почти три года. Никогда такого не было, чтобы она не вышла на работу не предупредив, - рассказала коллега пропавшей девушки.

Перед тем как поехать отдыхать в бар Александра отправила в гости к своей маме 10-летнего сына. Коллеги девушки уверены, что она не могла пропасть просто так, так как на следующей неделе у ее ребенка день рождения.

Начальник пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать завершение поисков Александры позже.