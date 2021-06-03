На Урале задержали подозреваемых в убийстве туристки Анастасии Пыхтеевой

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По подозрению в убийстве Анастасии были задержаны 43-летний Алексей Еремеев и его 25-летняя подруга Ольга Васева. Именно они покупали продукты и спиртное по карте туристки. Делали это специально, так как без пин-кода не могли совершать операции более чем на 1000 рублей.

Напомним, что 29 июня Анастасия оставила автомобиль у плотины в Михайловске, а затем добралась до Нижних Серег, где и начала сплав. Днем и вечером того же дня ее видели другие путешественники. Известно, что Анастасия планировала добраться до села Аракаево, а уже потом выдвинуться к машине. Но до села она так и не добралась.

В 2005 году Алексей Еремеев был приговорен к 8 годам колонии строгого режима за изнасилование и разбой. Вышел из колонии в августе 2012 года. А уже через год вновь угодил за решетку – тогда он украл два телефона у сотрудницы курорта «Нижние Серги». Тогда он признал вину и получил всего год колонии.

Позже всплыли четыре телефонов, продуктов, электродвигателей. А дома у него нашли боеприпасы. В 2013 году он вновь получил 8 лет зоны. Если ему не удалось выйти по УДО, то он должен был освободиться лишь в начале этого года. Известно, что Еремеев и Васева жили в палатке в парке «Оленьи ручьи».

- По месту жительства Еремеев характеризуется отрицательно, отмечается, что в отношении него неоднократно поступали жалобы от жителей города за нарушение общественного порядка, определенного места работы не имеет, проводимые с ним профилактические беседы положительных результатов не принесли. В течение 2012 года неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, назначенные административные штрафы им не оплачены, - говорится в приговоре Нижнесергинского суда 2013 года.

При обыске у уральских «Бони и Клайда» нашли вещи Анастасии. Тело туристки еще не найдено.