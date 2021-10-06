Уральский миллиардер оплатит похороны девочки, погибшей под колесами трамвая в Екатеринбурге

Жест Андрея Моисеевича частично связан с тем, что погибшая училась именно в 106 школе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный уральский миллиардер Андрей Симановский оплатит похороны девочки-зацепера, которая погибла под колесами трамвая в Екатеринбурге поздним вечером 4 октября. Школьнице было 13 лет, она училась в 7 классе «золотой» школы № 106 на Вторчермете, которую когда-то заканчивал бизнесмен.

- Похороны девочки состоятся 8 октября. Жест Андрея Моисеевича частично связан с тем, что погибшая училась именно в 106 школе, - заявили «КП-Екатеринбург» помощники миллиардера.

Напомним, трагедия произошла на улице 8 Марта, недалеко от дома 202/3. Школьница не удержалась, зацепившись между вагонами, и упала на пути. Мать заявила о пропаже дочери лишь утром 5 октября. Долго не могли опознать девочку, так как никто не обращался с заявлением

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В тот роковой вечер вагоном № 744 управлял 31-летний Федор Л. По словам коллег, мужчина уже пять лет работает водителем трамвая. Коллеги встали на его защиту, они уверяют, что у него не было шансов предотвратить этот инцидент, шансов выжить после такого у девочки не было.

В тот же вечер сотрудники ГИБДД организовали рейд и ловили подростков-зацеперов, с попавшимися проводили профилактические беседы, также ситуаций заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.