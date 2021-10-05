Председатель СК поставил на контроль дело гибели школьницы под колесами трамвая в Екатеринбурге

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о гибели 13-летней девочки под колесами трамвая в Екатеринбурге. Известно, что подросток ехал на сцепке между вагонами и упал на пути. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и школьница скончалась еще до приезда медиков.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Богинскому М.В. представить доклад о проведении проверки, - сообщает пресс-служба СКР.

Водители трамваев из Екатеринбурга встали на защиту коллеги, переехавшего девочку на Ботанике вечером 4 октября. Как рассказали «КП» сотрудники ТТУ, несовершеннолетняя ехала между вагонами 744 состава, который двигался под управлением 31-летнего мужчины. Также в этот же день инспекторы ГИБДД стали проводить рейды, чтобы искать подростков-«зацеперов».