Вагон протащил девочку на 200 метров, труп обнаружил водитель другого трамвая. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу/СОЦСЕТИ

Вечером 4 октября в Екатеринбурге погибла 13-летняя девочка. Несовершеннолетняя вместе с другом ехала на сцепке вагонов трамвая № 1, следовавшего по улице 8 Марта. Девочка не удержалась и упала на рельсы. Шансов выжить, практически не было.

- Зацепинг – крайне опасный способ передвижения, заключающийся в проезде на рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны. Включает в себя проезд на крышах, переходных площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава, - отмечают в городском управлении ГИБДД.

ПРОТАЩИЛ 200 МЕТРОВ

В тот роковой вечер вагоном № 744 управлял 31-летний Федор Л. По словам коллег, мужчина уже пять лет работает водителем трамвая.

- Обычно Федя ездит на 26 маршруте, вагон № 815, - рассказывают коллеги Федора. - Работает пятидневками и только вторыми сменами после обеда. Но в понедельник ему поменяли на первый маршрут. Девочка упала, вагон протащил ее 200 метров. Состав уже в депо уехал, а труп обнаружил водитель следующего трамвая. Начали отслеживать, кто ехал перед ним. Вагон осмотрели, нашли следы крови. У случившегося две версии. Первая – дети ехали с конечной, поэтому водитель мог не увидеть их. Вторая – не заметил из-за темноты. Девочка упала, когда вагон тронулся после остановки.

Полиция продолжает искать очевидцев аварии и родственников девочки. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Водители трамваев надеются, что Федору не будут предъявлены обвинения.

- Что он мог сделать, если девочка между вагонами ехала, а потом сорвалась?! Там еще мальчик был, но он после остановки спрыгнул и убежал. Водитель тут был беспомощен, этого он не мог предотвратить. Труп заметил водитель следующего трамвая. Шансов не было, ее разрубило на части,- рассказали «Комсомолке» на правах анонимности водители Западного депо.

ПОИСК ОЧЕВИДЦЕВ

Госавтоинспекция просит очевидцев аварии, а также всех, располагающих какой-либо информацией о ДТП, звонить по телефону: 8-902-268-90-88. Расследованием инцидента займется Главное следственное управление свердловского главка полиции.

- Есть вероятность, что это были не зацеперы, а просто дети из неблагополучных семей. У нее не нашли телефона. Паспорта тоже не было, но она могли и не иметь его в силу возраста, - добавили сотрудники ТТУ.

Нам удалось связаться с водителем трамвая Федором Л., но он отказался комментировать случившееся.