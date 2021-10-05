В Екатеринбурге школьница погибла под колесами трамвая

Девочка скончалась до приезда медиков Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге, 4 октября, под колесами трамвая погибла школьница. Девочка не удержалась, зацепившись между вагонами, и упала на пути. Трагедия произошла около девяти вечера напротив дома на 8 Марта, 202/3.

-Несовершеннолетний пешеход, находившийся на сцепке между вагонами трамвая Т3, при движении по улице 8 Марта со стороны улицы Академика Шварца в сторону улицы Юлиуса Фучика упал на трамвайные пути, - подтвердили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Девочка на вид 12-14 лет, личность которой пока не установлена, скончалась от полученных травм до приезда медиков.

- Зацепинг - крайне опасный способ передвижения. Чаще всего, зацеперами становятся те подростки, которым не хватает родительского внимания, любви и поддержки. Чтобы ваш ребенок не проводил свое свободное время на улице, в сомнительных компаниях и рискованных увлечениях, организуйте ему досуг, - отметили в ГИБДД.

Сейчас госавтоинспекторы разыскивают очевидцев произошедшего и просят всех, кто имеет какую-либо информацию, сообщить по телефону: 8-902-268-90-88.