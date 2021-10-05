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Происшествия5 октября 2021 9:32

Водители трамваев из Екатеринбурга встали на защиту коллеги, переехавшего девочку

От полученных травм ребенок скончался на месте
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, позвонить по телефону: 8-902-268-90-88. Фото: УГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, позвонить по телефону: 8-902-268-90-88. Фото: УГИБДД Екатеринбурга

Водители трамваев из Екатеринбурга встали на защиту коллеги, переехавшего девочку на Ботанике вечером 4 октября. Как рассказали «КП» сотрудники ТТУ, несовершеннолетняя ехала между вагонами 744 состава, который двигался под управлением 31-летнего мужчины.

Чаще всего, зацеперами становятся те подростки, которым не хватает родительского внимания, любви и поддержки. Фото: УГИБДД Екатеринбурга

Чаще всего, зацеперами становятся те подростки, которым не хватает родительского внимания, любви и поддержки. Фото: УГИБДД Екатеринбурга

- Там толпа малолеток кипишь устроила. Что он мог сделать, если девочка между вагонами ехала, а потом сорвалась?! Там еще мальчик был, но он после остановки спрыгнул и убежал. Водитель тут был беспомощен, этого он не мог предотвратить. Труп заметил водитель следующего трамвая. Шансов не было, ее разрубило на части,- рассказали «Комсомольской правде» на правах анонимности водители из ТТУ.

В ГИБДД отмечают, что на вид девочке 12-14 лет, она скончалась до приезда скорой помощи.