Дело Сергея Болкова, который открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге, передали в суд

48-летнему Сергею Болкову грозит пожизненное лишение свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатернбурге завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Сергея Болкова, который устроил стрельбу из окна своей квартиры в конце мая этого года. Местного жителя обвиняют по ряду статей, среди которых покушение на убийство двух человек, незаконное лишение человека свободы, хулиганство, повреждение чужого имущества и угроза убийством.

Следователи выяснили, вечером 30 мая этого Сергей Болков, будучи нетрезвым, пригласил в гости соседа. Когда молодой человек вошел в квартиру, мужчина схватил туристический нож и карабин и угрозами удерживал его в помещении. Чтобы показать серьезность своих намерений и запугать свою жертву, он сделал несколько выстрелов.

За неделю до инцидента мужчина ушел в запой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда злоумышленник отвлекся, парень смог сбежать из квартиры. Не обнаружив свою жертву на месте, преступник решил открыть огонь по прохожим из окна своей квартиры.

- Он произвел выстрелы по автомашине, в которой находилась семья из трех человек, в том числе малолетняя девочка, которая пострадала от огнестрельного ранения. Жизнь ребенка была спасена благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи, - отметили в СУ СК России по Свердлдовской области.

Во время задержания Сергей Болкова также пострадал сотрудник Росгвардии, так как злоумышленник отказался добровольно сложить оружие. Из-за выстрелов были разбиты витрины торгового павильона и восемь машин. Общий ущерб составил порядка полутора миллионов рублей.

В результате стрельбы пострадали маленькая девочка и сотрудник Росгвардии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позже выяснилось, что задержанный и сам был силовиком, он работал сотрудником ППС и имел звание прапорщика. Как оказалось, за неделю до громкого инцидента Сергей Болков ушел в запой, из-за чего от него ушла жена. По существу уголовное дело рассмотрит Свердловский областной суд.

- В спецоперации по задержанию и обезвреживанию подозреваемого принимало участие порядка 100 сотрудников МВД Проведенное полицией исследование определило, что в крови у стрелка находилась большая доза алкоголя, порядка 1,15-1,17 промилле, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.