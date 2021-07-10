Сергею Болкову грозит пожизненный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативно-розыскная часть собственной безопасности свердловского главка МВД завершила служебную проверку после стрельбы в Екатеринбурге, которую устроил бывший полицейский Сергей Болков. Как выяснилось, в 2017 году экс-силовик должен был стать фигурантом уголовного дела. Но избежал наказания из-за халатности участкового.

Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных структурах.

- В октябре 2017 года Болков взял в заложники женщину, а потом позвал в гости своего друга. В тот вечер он стрелял из карабина «Вепрь» прямо в квартире, один раз произвел выстрел в пол, чтобы напугать товарища. По счастливому стечению обстоятельств мужчина смог обезоружить Сергея и выбежать из квартиры. Он сдал оружие в отдел полиции и сообщил о случившемся, - делится инсайдер «КП».

Полиция осмотрела квартиру Болкова, а сам он бросился в бега. Ожидалось, что он попадет под следствие за угрозу убийством. Но участковый усмотрел в его действиях лишь административное нарушение по статье о пьяной стрельбе в жилой зоне.

- 1 ноября лейтенант полиции вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А потом прекратил административное производство из-за истечения срока давности по делу, все это время Болков скрывался. В ГУ МВД пришли к выводу, что если бы не халатность участкового, то стрельбы в конце мая, повлекшей ранение девочки, можно было избежать, - добавил источник «Комсомолки».

Болков был сильно пьян, когда открыл стрельбу из окна квартиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 июля участкового отдела полиции № 13 уволили «в связи с утратой доверия», он работал в органах с 2002 года. В Следственном комитете будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность». Официальные представители ведомств пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, что Сергею Болкову грозит пожизненный срок. Ему предъявлены обвинения по 17 эпизодам, в том числе в покушении на жизнь ребенка и посягательстве на жизнь росгвардейца. 9-летняя девочка была ранена в живот, но уже пошла на поправку.

В ту ночь Болков выстрелил порядка 70 раз, в его квартире нашли три винтовки. На время следствия дебошир находится в СИЗО.

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