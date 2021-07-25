«Сутки ломал ей ребра»: блогер-миллионник раскрыла подробности похищения красавицы в Екатеринбурге

Так сейчас выглядит лицо Александры. Фото: скриншот видео Olga Chocolate в Instagram

Недавно мы рассказывали историю нападения на екатеринбурженку по имени Александра. Ее, выходящую с работы на улице Московской, похитил бывший муж. Он насильно посадил женщину в свою Toyota Camry и увез в коттеджный поселок «Георгиевские Дачи», расположенный в Октябрьском районе Екатеринбурга. Там он удерживал женщину почти сутки. Все это время тиран избивал бывшую жену, причем бил не только руками, но и утюгом. Эту информацию «КП»-Екатеринбург сообщил источник в правоохранительных органах.

Красавицу удалось спасти нагрянувшим полицейским. К ним обратилась мама женщины, после того, как Александра пропала.

Ольга Катышева с разрешения подруги выложила переписку и фото избитой женщины. Фото: скриншот видео Olga Chocolate в Instagram

Оказалось, что похищенная Александра – подруга известного в Екатеринбурге блогера Olga Chocolate (настоящее имя Ольга Катышева). На Instagram девушки подписано миллион человек.

В своем блоге в сториз Ольга рассказала подробности нападения на Александру, а также опубликовала фото предполагаемого преступника. Фамилию нападавшего блогер сообщать не стала. Но по данным «КП»-Екатеринбург бывшего мужа Александры зовут Дмитрий Трапезников.

По словам нашего источника, Дмитрий бил бывшую супругу утюгом. Фото: скриншот видео Olga Chocolate в Instagram

- Мою подругу Сашу похитил муж и целые сутки удерживал избивая до полусмерти! Он сутки ломал ей ребра! Несколько месяцев назад она ушла от него и этот (нецензурное слово) приезжал, бил окна у нее на работе, просил и требовал чтобы она вернулась к нему, - рассказывает Ольга. По ее словам, нападение на Александру произошло спустя несколько месяцев после того, как женщина через юристов подала заявление на развод. - Героя должны знать в лицо. Знакомьтесь. Это Дмитрий, - написала блогер, выложив фото Дмитрия Трапезникова.

По словам блогера, сейчас нападавший находится под стражей. «Комсомолка» связалась с Ольгой Катышевой. Девушка рассказала, что ее подруга пока не в состоянии рассказать какие-либо подробности случившегося, кроме тех, о которых она уже сообщила.

В прошлом Дмитрий уже был не в ладах с законом. Фото: скриншот видео Olga Chocolate в Instagram

Отметим, несмотря на фото в фуражке, Дмитрий Трапезников к правоохранительным органам он отношения не имеет. Источник «Комсомолки» рассказал, что в прошлом мужчина был судим за нарушение ПДД, по неосторожности повлекшее тяжкий вред здоровью человека, за мошенничество, а также по статье, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

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