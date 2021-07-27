«Впечатал головой в стену»: бизнесмен-тиран, похитивший жену, избил бухгалтера на дне рождения супруги

После нападения у 47-летней женщины зафиксировали сотрясение мозга. Фото: скриншот видео, личный архив

Стало известно еще об одном случае насилия против женщины, в котором обвиняют екатеринбургского бизнесмена Дмитрия Трапезникова. На этот раз он ударил 47-летнюю женщину головой об стену и забрал у нее ноутбук и телефон.

Напомним, по версии следствия, 22 июля он, угрожая пистолетом, похитил 39-летнюю супругу с ее работы на Московской,70. Там Александра Полынова работала мастером по маникюру. Он увез красавицу в коттеджный поселок «Георгиевские дачи», где избивал почти сутки. На лице женщины не было живого места.

Итогам избиения стало сотрясение и ушиб мозга, а также многочисленные синяки по всему телу. Как рассказала «КП» Александра, в момент избиения она была беременна. От врачей женщина узнала, что ребенка она потеряла. У нее произошла обширная кровопотеря, из-за чего ей приходится делать переливания.

После избиения Александру Полынову стало не узнать. Фото: предоставлено пострадавшей

Но, как оказалось, за несколько месяцев перед нападением на супругу, бизнесмен, занимающийся скупкой цветмета и черного лома, избил 47-летнего бухгалтера.

Наталья Собанцева работала в фирме, которую возглавлял Дмитрий Трапезников. Импровизированный офис компании «Росторгмет» находился в том самом коттедже в поселке «Георгиевские дачи».

- Это произошло 30 марта. Я сидела на работе. Он зашел весь какой-то взбудораженный. Сначала обсуждали рабочие моменты, а потом начал пинать стол, за которым я сидела. Я испугалась и начала собирать вещи, - вспоминает пострадавшая женщина.

На руках женщины остались огромные синяки. Фото: предоставлено пострадавшей

При этом Дмитрий требовал у нее отдать ему ее ноутбук. Как рассказала бухгалтер, бизнесмен хотел, чтобы она скрыла часть доходов фирмы. Но Наталья Собанцева делать этого не стала. Это и стало одной из причин конфликта.

- Я сказала: «Ноутбук я тебе не отдам, я покупала его за свои деньги!». В этот момент я уже положила его в сумку вместе с телефоном. Я стояла у стены, и он с силой ударил меня об нее головой. Я ослабла, и он вырвал у меня сумку из рук, а затем выбросил ее в окно со второго этажа, - вспоминает женщина.

Затем Дмитрий спустился вниз и спрятал сумку. По словам Натальи Собанцевой, ноутбук и телефон мужчина ей так и не вернул.

Интересно, что в этот день у супруги Дмитрия Трапезникова было день рождения.

- Помню, я еще тогда ей кричала: «Саша, вызывай полицию», - вспоминает бухгалтер.

В разговоре с «КП» Александра Полынова подтвердила, что стала свидетелем избиения Натальи Собанцевой.

По словам бухгалтера, она неоднократно видела, как Дмитрий поднимал руку на свою жену, щедра раздавая пощечины, если ему что-то не нравилось. Но уйти от супруга женщина боялась.

Во время суда по избрании меры пресечения Дмитрий Трапезников вел себя очень тихо и старался не попадать в объективы камер фотографов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Он особо не скрывал, что употребляет наркотики. Вроде бы это называется «миф». Кстати, однажды в этом состоянии Трапезников стрелял в моего напарника по работе из травматического пистолета, но ему удалось спрятаться за машиной, - рассказала бухгалтер.

После нападения Наталья Собанцева вызвала на место инцидента полицию, а на следующий день прошла судебно-медицинскую комиссию. Оказалось, что у женщины было сотрясение мозга. Месяц она не могла ходить на работу.

- Трапезников не выплатил мне ни зарплату, ни больничный, - отметила женщина.

По факту произошедшего проверку проводил отдел полиции №6. Первоначально следователь вынес отказ в возбуждении уголовного дела о побоях, но женщина обратилась в прокуратуру, которая отправила материалы проверки на доследование.

Бухгалтер считает, что полиция не хочет заниматься расследованием нападения на нее. Поэтому Наталья Сабанцева обратилась в детективное агентство «Факт», которое будет представлять ее интересы.

- Поскольку мужчина похитил у женщины ноутбук, который он так и не вернул, на наш взгляд это можно квалифицировать, как грабеж, - рассказал «КП» детектив агентства Николай Скворцов.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по

- Проверка по факту причинения вреда здоровью гражданки продолжается. Для точной оценки состояния заявительницы потребовались дополнительные судебно-медицинские исследования. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, - рассказали в полиции.

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