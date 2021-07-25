В стиле 90-х: в Екатеринбурге бизнесмен похитил бывшую жену и увез в коттедж, где бил утюгом

После издевательств Александру пришлось госпитализировать на скорой. Фото: страница в соцсети

В Екатеринбурге бизнесмен похитил бывшую жену.

Все произошло 22 июля. В тот день 39-летний Дмитрий подкараулил экс-супругу, когда она выходила из фитнес-центра на улице Московской. Там красавица работает мастером по маникюру.

- Под угрозой предмета, похожего на пистолет, мужчина посадил женщину в свою Toyota Camry, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Затем мужчина повез бывшую супругу в коттеджный поселок «Георгиевские Дачи», расположенный в Октябрьском районе Екатеринбурга.

Там Дмитрий избивал Александру. Мужчину удерживал ее в коттедже почти сутки. Причем, по словам нашего источника, бизнесмен бил женщину не только руками, но и утюгом.

- У мужчины с бывшей женой существует имущественный спор. Он и стал причиной похищения, - отметил наш собеседник.

Спасли красавицу сотрудники уголовного розыска. Как только она перестала выходить на связь, мама женщины забеспокоилась и написала заявление в отдел полиции №8. Она же сообщила оперативникам, кто мог похитить Александру.

Силовики нагрянул в коттеджный поселок. Дмитрия задержали, а Александру увезли на скорой с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, а также ушиб головного мозга.

По словам нашего источника, СК завел на бизнесмена уголовное дело о похищении.

В СУ СКР по Свердловской области к моменту публикации не смогли предоставить комментарий по данной теме.

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