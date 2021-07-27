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Происшествия27 июля 2021 17:59

За две недели до похищения супруги, бизнесмен-тиран разбил ее автомобиль

Александра испугалась выходить из Volkswagen Polo, тогда Дмитрий принялся бить машину
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Мужчина разбил машину, принадлежащую матери Александры. Фото: предоставлено сестрой пострадавшей

Мужчина разбил машину, принадлежащую матери Александры. Фото: предоставлено сестрой пострадавшей

За две недели до похищения супруги, Дмитрий Трапезников разбил автомобиль жены. Об этом "КП"-Екатеринбург рассказала сестра Александры Полыновой Марина, которая сейчас проходит свидетелем по делу о похищении.

Александра ушла от мужа около двух месяцев назад. По словам Марины, он даже не дал забрать жене вещи, оставшиеся в коттедже.

Как рассказала родственница пострадавшей женщины, Дмитрий Трапезников выследил ее сестру у заправки в районе Clever Park. В этот момент женщина ехала на автомобиле Volkswagen Polo, принадлежащем ее матери.

Супруга боялась выйти из авто, поэтому Дмитрий начал бить машину

Супруга боялась выйти из авто, поэтому Дмитрий начал бить машину

- Саша побоялась выйти из машины. Тогда он принялся бить автомобиль. Выбив боковое стекло, он вытащил ее из машины. Но потом, видимо, понял, что кругом камеры, сел в свою машину и уехал, - рассказывает Марина. – На следующий день он понял, что наделал, опомнился, понял, что натворил и срочно отдал эту машину в ремонт. Поэтому заявление в полицию Саша писать не стала. Видимо, зря.

Напомним, по версии следствия, 22 июля он, угрожая пистолетом, похитил 39-летнюю супругу с ее работы на Московской,70. Там Александра Полынова работала мастером по маникюру. Он увез красавицу в коттеджный поселок «Георгиевские дачи», где избивал почти сутки. На лице женщины не было живого места.