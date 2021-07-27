За две недели до похищения супруги, бизнесмен-тиран разбил ее автомобиль

Мужчина разбил машину, принадлежащую матери Александры. Фото: предоставлено сестрой пострадавшей

За две недели до похищения супруги, Дмитрий Трапезников разбил автомобиль жены. Об этом "КП"-Екатеринбург рассказала сестра Александры Полыновой Марина, которая сейчас проходит свидетелем по делу о похищении.

Александра ушла от мужа около двух месяцев назад. По словам Марины, он даже не дал забрать жене вещи, оставшиеся в коттедже.

Как рассказала родственница пострадавшей женщины, Дмитрий Трапезников выследил ее сестру у заправки в районе Clever Park. В этот момент женщина ехала на автомобиле Volkswagen Polo, принадлежащем ее матери.

Супруга боялась выйти из авто, поэтому Дмитрий начал бить машину

- Саша побоялась выйти из машины. Тогда он принялся бить автомобиль. Выбив боковое стекло, он вытащил ее из машины. Но потом, видимо, понял, что кругом камеры, сел в свою машину и уехал, - рассказывает Марина. – На следующий день он понял, что наделал, опомнился, понял, что натворил и срочно отдал эту машину в ремонт. Поэтому заявление в полицию Саша писать не стала. Видимо, зря.

Напомним, по версии следствия, 22 июля он, угрожая пистолетом, похитил 39-летнюю супругу с ее работы на Московской,70. Там Александра Полынова работала мастером по маникюру. Он увез красавицу в коттеджный поселок «Георгиевские дачи», где избивал почти сутки. На лице женщины не было живого места.