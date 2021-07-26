«Он убил собственного ребенка!»: екатеринбурженка, которую сутки избивал муж-бизнесмен, была беременна

Теперь лицо красавицы выглядит так. Фото: предоставлено героиней публикации

Стали известны новые подробности похищения 39-летней жительницы Екатеринбурга Александры. 22 июля муж подкараулил ее у работы - женщина трудится мастером по маникюру в фитнесс-центре.

Угрожая пистолетом, мужчина (по данным «КП» его зовут Дмитрий Трапезников) усадил жену в свою Toyota Camry, и отвез в коттеджный поселок «Георгиевские Дачи». Там он почти сутки избивал Александру, не оставив на ее лице живого места. Спасти женщину удалось приехавшим оперативникам уголовного розыска. Они задержали мужчину.

УГРОЖАЛ УТЮГОМ

Как рассказала Александра «КП»-Екатеринбург, ее муж занимается скупкой черного лома и цветного металла. Вместе они прожили четыре года, общих детей у них не было. Не так давно Александра подала на развод. Причина банальна – Дмитрий неоднократно поднимал на нее руку.

- Началось все постепенно, но с каждым разом он бил все сильнее и сильнее, - с трудом говорит Александра. – Но самое страшное случилось, когда муж узнал о том, что я подала на развод. Он просто пришел в ярость. Хотел заставить меня вернуться. С этой целью и похитил.

По словам супруги, Дмитрий занимается скупкой цветного металла. Фото: соцсети

Дмитрий привез супругу в коттедж в поселке «Георгиевские Дачи».

- Он бил руками и ногами, замахивался на меня утюгом, а я молила о пощаде, - вспоминает женщина. – У него было оружие. Он угрожал меня убить. Говорил, что если я попробую бежать. Он начнет стрелять, и переломает мне руки и ноги.

Александра пробыла в коттедже супруга почти сутки. Спасли девушку полицейские. Тревогу забила мать Александры. После того как женщину освободили, ее на скорой увезли в больницу. Врачи констатировали у нее сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы по всему телу.

От врачей женщина узнала, что находилась в положении. Фото: соцсети

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, в коттедже Дмитрия нашли два травматических пистолета, сигнальный наган, а также тайник, в котором лежали шесть боевых патронов. Кроме того, в коттедже нашли более 800 тысяч наличными.

УБИЛ СОБСТВЕННОЕ ДИТЯ

Однако самое страшное было еще впереди. От врачей Александра узнала, что была беременна. Но из-за избиения ребенка она потеряла.

Александра рассказала, что Дмитрий угрожал ее убить и сломать ноги, если она решит сбежать. Фото: соцсети

- Срок беременности был восемь недель. Получается, он убил собственного ребенка, - с грустью добавлет женщина. – Когда я уже была в больнице, у меня открылось сильное кровотечение. От кровопотери я упала в обморок, потеряв сознание, давление было 50/40. Я лежала, как овощ и ничего не соображала. Кровотечение не останавливалось, тогда на машине реанимации меня перевезли в другую больницу, где под наркозом сделали операцию.

Как рассказал источник «Комсомолки», в прошлом мужчина был судим за нарушение ПДД, по неосторожности повлекшее тяжкий вред здоровью человека, за мошенничество, а также по статье, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Сейчас на Дмитрия Трапезникова завели уголовное дело по второй части статьи 126 (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия). По этой статье мужчине грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. В Следственном комитете информацию о произошедшем не комментируют.

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