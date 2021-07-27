Это фото сделано в 2017-м году в Праге. В этом городе пара поженилась. Фото: страница Александры в Instagram

В Екатеринбург вернулись лихие 90-е. По крайней мере, так могло показаться тем, кто стал очевидцем похищения человека в четверг, 22 июля. Средь бела дня крепкий мужчина подкараулил у здания на Московской, 70 красавицу-блондинку. Угрожая ей травматическим пистолетом, он силой затолкал женщину в свою Toyota Camry. А после рванул в неизвестном направлении… В тот момент никто и подумать не мог, что эти двое - муж и жена.

СВАДЬБА БЫЛА В ПРАГЕ

Александра Полынова познакомилась с Дмитрием Трапезниковым в компании общих друзей еще четыре года назад. Тогда и ему, и ей было по 35 лет. К тому времени у Александры уже было двое сыновей от предыдущего брака. Сейчас им 14 и 17 лет. Что касается Дмитрия, то у него детей не было. Все свое время мужчина посвящал карьере – успешно руководил компанией «Росторгмет» по приему и вывозу черного и цветного металлов.

Сначала жизнь Александры была похожа на сказку. Фото: страница Александры в Instagram

- Я была знакома с женой его младшего брата. Ухаживал он красиво, да и в первое время после брака все было, как в сказке. Мы даже свадьбу сыграли в Праге, - вспоминает Александра. – Дима пригласил туда всех родственников и близких друзей.

После свадьбы Александра и ее мальчики окончательно переехали в коттедж Дмитрия в поселке «Георгиевские дачи» в черте Екатеринбурга (по документам этот дом оформлен на мать Дмитрия Трапезникова). Мужчина принял детей, как родных. Но спустя некоторое время после свадьбы все стало меняться.

У красавицы есть двое детей от первого брака. Сейчас мальчикам 14 и 17 лет. Фото: страница Александры в Instagram

- Дима начал проявлять агрессию. Сначала унижал морально, а затем и вовсе стал поднимать на меня и детей руку, - вздыхает Александра. - После каждой вспышки гнева, он потом долго вымаливал прощение, говорил, что этого больше не повторится.

Вскоре после брака Александра решила, что детям будет безопаснее жить с ее мамой и отправила их к ней.

- Дмитрий мне сразу не понравился. Он был какой-то скрытный, молчаливый. О том, что он бил Сашу, я узнала не сразу. Она об этом сначала не говорила даже мне, хотела сохранить брак, - рассказывает родная сестра Александры Марина.

Как позже рассказывал адвокат пострадавшей Андрей Конышев, после нескольких избиений женщина обращалась в полицию, но Дмитрия Трапезникова подвергали лишь административному наказанию.

Пара жила в коттедже с большим гаражом и баней. Фото: СУ СКР

УГРОЖАЛ УБИТЬ И ЗАМАХИВАЛСЯ УТЮГОМ

В тот день, 22 июля Александра Полынова выходила с работы – она была мастером по маникюру в фитнесс-центре «Маракана». В тот момент Дмитрий ее и подкараулил. На своей машине Трапезников отвез супругу в коттеджный поселок «Георгиевские Дачи». А уже там для женщины наступил настоящий ад.

- Он бил руками и ногами, замахивался на меня утюгом, а я молила о пощаде, - Александра говорит с трудом, сказываются тяжелые травмы после избиения. - У него было оружие. Он угрожал меня убить. Говорил, что если я попробую бежать, он начнет стрелять, и переломает мне руки и ноги.

Освободить женщину удалось лишь на следующий день, когда в коттеджный поселок нагрянули полицейские. Это произошло 23 июня около 17 вечера. О том, что Александру силой удерживает супруг, силовикам рассказала родная сестра Полыновой Марина. Сейчас она является свидетелем по делу. В интересах следствия мы не будем указывать ее фамилию.

Как рассказывал «КП» источник в правоохранительных органах, в тот же день в коттедже Дмитрия нашли два травматических пистолета, сигнальный наган, а также тайник, в котором лежали шесть боевых патронов и более 800 тысяч наличными. Позже эту информацию подтвердили и в СК.

Мужчина избил красавицу до неузнаваемости. Фото: предоставлено Александрой

ВЫСЛЕДИЛ НА ЗАПРАВКЕ

За два месяца до похищения Александра ушла от мужа. По словам ее сестры Марины, он даже не дал забрать жене вещи, оставшиеся в коттедже. А еще отказался отдать ей Volkswagen Tiguan, на котором она ездила.

- Эту машину они купили в браке, продали машину Саши, добавили денег и взяли Tiguan, - уточняет родственница.

А вот похитить супругу Дмитрий Трапезников решил после того, как узнал, что Александра решила с ним развестись.

Мужчина разбил машину, принадлежащую матери Александры. Фото: предоставлено сестрой пострадавшей

- За две недели до похищения Дмитрий выследил Сашу у заправки в районе Clever Park. Он знал, что она ездит на автомобиле Volkswagen Polo, который принадлежит нашей маме, - продолжает Марина. - Саша его тогда увидела. Она побоялась выйти из машины, и тогда он разбил ей весь автомобиль. Выбив боковое стекло, он вытащил ее из салона. Но потом, видимо, понял, что кругом камеры, сел в свою машину и уехал. На следующий день он понял, что наделал, опомнился… Стал извиняться и срочно отдал Volkswagen Polo в ремонт. Поэтому заявление в полицию Саша писать не стала. Видимо, зря.

Александра боялась выйти из авто, тогда Дмитрий вымести агрессию на легковушке. Фото: предоставлено сестрой пострадавшей

БЫЛА БЕРЕМЕННА

После того как оперативники уголовного розыска освободили пленницу, ее на скорой увезли в больницу. Врачи констатировали у Александры сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы по всему телу.

От врачей Александра узнала, что была на втором месяце беременности.

- Срок был восемь недель. Получается, он убил собственного ребенка, - с грустью говорит Александра. – Когда я уже была в больнице, у меня открылось сильное кровотечение. От кровопотери я упала в обморок, потеряв сознание, давление было 50/40. Я лежала, как овощ и ничего не соображала. Кровотечение не останавливалось, тогда на машине реанимации меня перевезли в другую больницу, где под наркозом сделали операцию.

На лице Александры Дмитрий также не оставил живого места. Сейчас она вынуждена каждый день лежать под капельницами и принимать таблетки.

На день рождения Александры муж преподнес ей "подарок", избив бухгалтера со своей работы. Фото: скриншот видео

ЧТО ИЗВЕСТНО О ДМИТРИЕ ТРАПЕЗНИКОВЕ

Самого Дмитрия Трапезникова в тот же день задержали. Еще через сутки он оказался в Верх-Исетском районом суде, где ему избирали меру пресечения. На мужчину завели уголовное дело за похищение собственной жены. На процесс бизнесмен пришел сам и был весьма недоволен вниманием прессы.

- У меня есть хронические заболевания, у меня гипертония... - робко сказал он, прикрывая лицо рукой.

Он признался, что уже как два месяца не живет с супругой, а новость о разводе стала для него полной неожиданностью.

Впрочем, выяснилось и то, что мужчина уже был ранее судим, и даже отсидел два года по статье, связанной с незаконным оборотом наркотиков. В его доме помимо двух пистолетов и револьвера (на них у Дмитрия есть разрешение) были найдены предметы для употребления наркотических средств. Однако, как рассказывал «КП» источник в правоохранительных органах, в прошлом Дмитрий был судим все-таки по трем статьям УК, еще две: нарушение ПДД, по неосторожности повлекшее тяжкий вред здоровью человека и мошенничество (позже эту информацию подтвердили в СК. - Прим. Ред.).

Во время суда Дмитрий старался не попадать в объективы фотокамер Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У вас есть совместные дети с супругой? - спросила судья Вера Попова.

- У нас есть совместная собака - породы шпиц, - ответил Дмитрий.

Затем выступила Людмила Трапезникова, мать обвиняемого.

- Здоровье у него не очень, давление у него... Сотрясение головного мозга у него, - перечислила женщина. - Если сына оставят под домашним арестом, то он сможет жить у меня.

Впрочем эти доводы судью не убедили. Вера Попова пришла к выводу, что Трапезников может скрыться, поэтому приняла решение отправить его под стражу на два месяца, сроком по 23 сентября. За похищение супруги на Дмитрия Трапезникова завели уголовное дело по второй части статьи 126 (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия). По этой статье ему «светит» до 12 лет колонии.

КСТАТИ

О наркотиках

На суде следователь СК рассказал, что в коттедже Дмитрия нашли «предметы, используемые для употребления наркотиков». О том, что Дмитрий «употреблял», рассказал и сестра пострадавшей Марина, а также женщина, работавшая у Дмитрия Трапезникова бухгалтером.

По словам Натальи Собанцевой, бизнесмен особо не скрывал факт того, что употребляет наркотик, который на сленге называют «миф». Кстати, 30 марта мужчина избил 47-летнего бухгалтера прямо на рабочем месте. Свидетелем произошедшего стала и Александра Полынова, у которой в этот день был день рождения. Часть произошедшего попала на видео. По этому факту полиция проводит проверку.

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