Слева на фото расположен гараж, а коттедж, где удерживали Александру, находится справа. Фото: СУ СКР

В Екатеринбурге следователи и полиция впервые прокомментировали похищение Александры Полыновой, а также опубликовали фото дома, где ее удерживали.

Напомним, по версии следствия, 22 июля бизнесмен, угрожая пистолетом, похитил 39-летнюю супругу с ее работы на Московской,70. Там Александра Полынова работала мастером по маникюру. Мужчина увез красавицу в коттеджный поселок «Георгиевские дачи», где избивал почти сутки. На лице женщины не было живого места.

Спасли Александру приехавшие на место преступления полицейские.

На этом фото баня, которая находится на участке. Фото: СУ СКР

- Подозреваемый допрошен, вину не признал. В ходе следствия планируется провести, в том числе, судебную психиатрическую экспертизу в отношении обвиняемого, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Также следователи подтвердили информацию, которую «КП» писала ранее, о том, что в доме Дмитрия Трапезникова нашли пистолетные патроны калибра 9 мм. Сейчас они направлены на баллистическую экспертизу.

Вот как эту историю прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:

- С информацией об исчезновении женщины, а также просьбой оказать содействие в ее розыске в полицию Екатеринбурга обратились родственники гражданки. Сыщики уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили, что неожиданно пропавшая жительница областного центра находится в доме своего мужа, - рассказал Валерий Горелых.

Он подтвердил, что женщину в машину посадили под угрозой оружия. - 23 июля 2021 года представители МВД задержали подозреваемого и освободили потерпевшую. При осмотре транспортного средства фигуранта полиция обнаружила и изъяла крупную сумму денег, 26 банковских карт, печати коммерческих предприятий, а также два зарегистрированных пистолета МР-30 и Гроза-02 со снаряженными магазинами, - уточнил полковник Горелых.

Также представитель главка подтвердил информацию о том, что Дмитрий Трапезников был трижды судим.

- Ранее данный гражданин уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, мошенничество и управление транспортным средством в состоянии опьянения, - рассказал Валерий Горелых.

Дмитрий Трапезников освободился из колонии в Новой Ляле 5 мая 2008 года. Он вышел на год раньше положенного срока по УДО.

Сейчас мужчине предъявили обвинение по пунктам «в» и «г» второй части статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

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