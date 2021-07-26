Бизнесмен, который сутки избивал жену, попросил не отправлять его в СИЗО: боится коронавируса

Муж избитой красавицы сам пришел на суд. Фото: соцсети/Алексей Булатов

В Верх-Исетском районном суде в понедельник, 26 июля, выбрали меру пресечения для Дмитрия Трапезникова. На мужчину завели уголовное дело за похищение собственной жены.

Как мы писали ранее, 22 июля муж подкараулил Александру у работы - женщина трудится мастером по маникюру в фитнесс-центре. Угрожая пистолетом, Дмитрий Трапезников усадил жену в свою Toyota Camry, и отвез в коттеджный поселок «Георгиевские Дачи». Там он почти сутки избивал Александру, не оставив на ее лице живого места. Спасти женщину удалось приехавшим оперативникам уголовного розыска. Они задержали мужчину.

После избиения лицо Александры трудно узнать. Фото: предоставлено героиней публикации

Позже избитая Александра рассказала "Комсомолке" о своем состоянии. После инцидента она потеряла ребенка и у нее случилась обширная кровопотеря.

На процесс Дмитрий Трапезников пришел сам. Мужчина был очень недоволен вниманием прессы, и как мог, старался закрыть лицо от камер.

- У меня есть хронические заболевания... - робко начал он говорить в самом начале процесса. Когда слово взяла его адвокат, то первым делом попросила удалить прессу из зала суда.

На суде мужчина вел себя спокойно Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Здесь будут решаться вопросы личного характера, - объяснила свои требования адвокат. Но против заявленного ходатайства оказались против адвокат потерпевшей Андрей Конышев и представитель прокуратуры.

В итоге судья Вера Попова приняла решение не удалять прессу из зала.

- Учитывая опасность деяния, личность обвиняемого, который не имеет семью и детей, а также то, что обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности по статье, связанной с незаконным оборотом наркотиков, за что он был осуждён на два года, следствие просит выбрать для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, - заявил в суде следователь СК. Затем судья перешла к изучению материалов уголовного дела.

Дмитрий Трапезников пытался скрыть лицо от журналистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С применением физической силы похитил с места работы из фитнесс-центра на Московской, 70. Затем увез в посёлок "Георгиевские дачи", где удерживал и избивал, - зачитала судья материалы дела. Из них следует, что вину Дмитрий Трапезников не признает.

От дачи показаний он отказался. Следователь рассказал, что сопротивления при задержании Трапезников не оказал.

- При виде сотрудников полиции потерпевшая выбежала им навстречу, с просьбой о помощи, - уточнил следователь.

Представитель СК подтвердил информацию о том, что в доме у Дмитрия Трапезникова нашли два пистолета. Правда, на них есть разрешения, а также револьвер. По нему предстоит провести экспертизу, чтобы понять, является ли он боевым.

- Кроме того, в жилище обвиняемого были найдены предметы для употребления наркотических средств, - заявил следователь.

Коттедж, где Дмитрий удерживал супругу, оказался зарегистрирован на маму обвиняемого, которая является пенсионеркой.

- У вас есть совместные дети с супругой? - спросила судья.

- У нас есть совместная собака - породы шпиц, - ответил Дмитрий.

Он рассказал, что последние два месяца супруга с ним не жила. Мужчина заявил, что не слышал о том, что Александра собирается с ним развестись. Уйдя от Дмитрия, женщина жила у матери, а потом сняла квартиру.

Затем выступила Людмила Трапезникова, мать обвиняемого.

Дмитрий заявил, что у него проблемы со здоровьем Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Здоровье у него не очень, давление у него... Сотрясение головного мозга у него, - перечислила женщина. Она сказала, что если её сына оставят под домашним арестом, то он сможет жить у нее.

- Круг знакомых у них общий, поэтому обвиняемый может оказать давление на свидетелей, - заявил адвокат потерпевшей Андрей Конышев.

- Он является трудоспособном лицом, в подчинении которого находится три человека. Ведет социальный, а не несоциальный образ жизни. Какие-либо доказательства, что он употребляет наркотики, следствием не представлены. Кроме того, мой подзащитный, как человек, страдающий от гипертонии, входит в группу риска по заболеваемости коронавирусом. Поэтому прошу избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, - парировала адвокат обвиняемого.

Затем судья Вера Попова удалилась в совещательную комнату. Там она была больше часа. Вернувшись, судья заявила, что на Дмитрия Трапезникова заведено уголовное дело о похищении человека. Это является особо тяжкой статьей. Наказание по ней предусмотрено до 12 лет колонии.

Вера Попова пришла к выводу, что Трапезников может скрыться, поэтому приняла решение отправить его под стражу на два месяца, сроком по 23 сентября.

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