Бизнесмену-тирану, который сутки избивал беременную жену, предъявят новое обвинение

Сначала жизнь Александры в браке напоминала сказку, но вскоре все изменилось. Фото: страница в Instagram

39-летнему Дмитрию Трапезникову, которого обвиняют в похищении и жестоком избиении собственной жены, могут предъявить новое обвинение. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал адвокат пострадавшей Александры Полыновой Андрей Конышев.

Напомним, по версии следствия, 22 июля женщина выходила с работы из фитнесс-центра «Маракана», там она трудится мастером по маникюру. В этот момент ее и подкараулил муж. Угрожая оружием, Дмитрий Трапезников усадил красавицу в Toyota Camry и увез ее в коттеджный поселок «Георгиевские дачи». Там он сутки избивал Александру, не оставив на ее лице живого места.

Пострадавшую освободили полицейские. Они нагрянули на дачу к Дмитрию Трапезникову после того как ним обратилась сестра Александры. Женщину госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами по всему телу.

После избиения на лице красавицы не было живого места. Фото: предоставлено пострадавшей

Как рассказывала «Комсомолке» пострадавшая, от врачей она узнала, что была на восьмой неделе беременности. После избиения у Александры случился выкидыш. Женщина потеряла много крови. Из-за этого ей даже пришлось делать переливание. Сейчас она продолжает оставаться в больнице.

По словам Александры и ее родных, Дмитрий Трапезников пришел в ярость из-за того, что женщина решила с ним развестись. Это был далеко не первый случай, когда он поднимал на Александру руку, а за две недели до похищения, он выследил жену у заправки и разбил машину, на которой она ехала.

За две недели до похищения, мужчина выследил супругу на заправке. Александра испугалась выходить из машины. Тогда Дмитрий разбил ее легковушку. Фото: предоставлено сестрой Александры

Сейчас на Дмитрия Трапезникова завели уголовное дело по пунктам «в» и «г» второй части статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Но адвокат пострадавшей считает, что мужчину ждут новые обвинения.

- Я считаю, что ему точно будет предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой прерывание беременности, - рассказал Андрей Конышев.

Напомним, накануне мы рассказывали о другом случае нападения на женщину, в котором также обвиняют Дмитрия Трапезникова. 47-летний бухгалтер рассказала, что бизнесмен избил ее прямо на рабочем месте. Причем свидетелем произошедшего стала и Александра Полынова, у которой в этот день был день рождения. По словам бухгалтера, Трапезников ударил ее головой о стену, а затем отобрал у нее ноутбук. Врачи диагностировали у женщины сотрясение мозга.

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