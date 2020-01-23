«Бил, обливал холодной водой и насильно поил алкоголем»: на сына крупного екатеринбургского бизнесмена завели дело, заподозрив его в похищении жены

В Екатеринбурге в обычной семье разыгралась серьезная драма, которая очень быстро переросла в криминальную историю. В ней оказался замешан сын крупного бизнесмена, который занимается металлопрокатом. Закончилось все тем, что женщина обвинила супруга в похищении и насилии, а следователи завели уголовное дело.

Заявление на 35-летнего Павла Константинопольского написала его жена 40-летняя Ирина, рассказал корреспонденту «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

По версии Ирины, криминальный инцидент приключился утром, 20 января. Павел подкараулил свою возлюбленную у дома №5 по улице Малышева, усадил в автомобиль Mercedes, а затем отвез в гостиницу «Ямская слобода» на Московском тракте.

Там мужчина затащил супругу в номер, где, по словам женщины, начался настоящий кошмар.

У пары много совместных фотографий. Фото: соцсети

- По версии женщины, Константинопольский вливал в нее алкоголь, а также обливал холодной водой. Эти свои действия он сопровождал ударами, а также угрозами убийства, - уточнил осведомленный силовик.

В какой-то момент Павел ненадолго вышел из номера, тогда напуганная Ирина выскочила из гостиницы. Женщина обратилась в полицию и написала заявление на супруга.

Судя по соцсетям девушки, они с мужем регулярно путешествовали. Фото: соцсети

По данным «КП-Екатеринбург», Павел Константинопольский работает юрисконсультом в фирме своего отца, его жена – не работающая. Как рассказал осведомленный силовик, супруги собирались развестись, но Павел всячески этому противился.

Судя по записям Ирины на страничке в соцсети, с Павлом они поженились в апреле 2017 года. Фото: соцсети

В гостинице «Ямская слобода» корреспонденту «КП» подтвердили, что 20 января к ним приезжала полиция. Но рассказать о произошедшем инциденте более подробно администратор не смогла, объяснив, что в тот день была не ее смена.

Ирина Константинопольская не стала отвечать на вопрос о том, как ее похитил муж, а также, как ему удалось затащить ее в номер. Женщина была немногословна.

- Я не даю комментарии... Если меня заинтересуете оповещение в прессе, я вам сообщу. Спасибо за интерес, - вежливо ответила Ирина.

40-летняя Ирина явно не выглядит на свои годы. Фото: соцсети

Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

- Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбург СК России по Свердловской области 35-летнему жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 126 УК РФ «Похищение человека».

Судя по страницам в соцсетях, супруги много времени проводили вместе. Фото: соцсети

По версии следствия, поводом для противоправных действий мужчины послужили сложившиеся между участниками данной криминальной драмы конфликтные отношения, - рассказали в ведомстве.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что Павел не ожидал визита сыщиков уголовного розыска. Полицейские нагрянули к нему на квартиру. Тогда муж еще не знал, что вторая половинка написала на него заявление.

- Слов раскаяния оперуполномоченные от него не услышали. Он, хоть ранее и не судимый, но продемонстрировал своим поведением, что знает, как себя вести в подобных ситуациях, и больше пытался играть с полицейскими, что называется, в «кошки-мышки», предпочитая не отвечать на задаваемые вопросы. Его роль в этой криминальной истории установят наши коллеги из регионального СКР, - отметил полковник Горелых.

Отметим, что одна из знакомых семьи в разговоре с «КП» рассказала, что видимых телесных повреждений у женщины нет. Она добавила, что из-за наметившегося бракоразводного процесса позиция жертвы ей может быть выгодна.

Между тем, 23 января Верх-Исетский районный суд избрал Павлу меру пресечения. Под домашним арестом мужчина пробудет два месяца, рассказали «КП» в суде.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.