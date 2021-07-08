В Верхней Салде после затопления жилые дома и огороды оказались покрыты мазутом

Спасатели продолжают аварийно-восстановительные работы в зоне ЧС. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В понедельник Верхняя Салда вместе с соседними городами оказалась затоплена – всему виной были сильные дожди, из-за которых реки буквально вышли из своих берегов. К четвергу в МЧС сообщили, что жилые дома уже освободились от паводковых вод. Однако как только вода ушла, жители Верхней Салды вдруг обнаружили, что после себя она оставила не только разрушения и грязь, но и радужную маслянистую пленку. Она покрывает улицы, ее видно на водоемах, на огородах…

- У меня две яблони на участке растут! Что с ними теперь будет? – пишет один из жителей Верхней Салды в социальных сетях.

В администрации города подтвердили – мазутная пленка действительно есть. Ее вымыло паводковыми водами с одного из уже не действующих промышленных предприятий.

- Вода шла через старый металлургический завод и через пассажирское предприятие, которое находится рядом. Естественно на любом предприятии без этого никак, - уточняют в службе городского хозяйства администрации Верхней Салды. – Мы будем собирать масляные пятна. Но у нас таких специалистов, такой техники и технологии нет, поэтому мы обратились в Екатеринбург.

Добавим, что к утру четверга в зоне ЧС подтопленными остаются 16 приусадебных участков. Все они располагаются в Нижней Салде.

- Всего за сутки от воды освободились 115 приусадебных участков, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В мобильный пункт приема заявок поступили 35 заявок от населения на компенсационную выплату в городском округе Нижняя Салда, более 160 заявок от жителей Верхнесалдинского городского округа, и 84 заявки от населения Горноуральского городского округа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потоп в Нижнем Тагиле и Верхней Салде: стихия размыла дамбу, эвакуировано 300 детей. Людей пришлось массово эвакуировать из зоны ЧС (подробнее)

В Верхней Салде стихия снесла мост: Росгвардия перекрыла город. Местные жители, снявшие уникальные кадры, остались невозмутимы (подробнее)

Последствия потопа в Верхней Салде ликвидируют 273 человека. В район бедствия выехала аэромобильная группировка МЧС (подробнее)

Названо число людей, эвакуированных из Нижнего Тагила и Верхней Салды во время потопа. Ситуация продолжает оставаться тревожной (подробнее)

Свердловский губернатор поручил эвакуировать детей из лагерей из-за подтопления. Евгению Куйвашеву доложили о ситуации в Верхней Салде (подробнее)