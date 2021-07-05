Из-за длительных дождей произошел резкий подъем уровня воды в реках Вилюй и Шайтанка. Фото: Валерий Горелых

В ГУ МВД рассказали, сколько человек было эвакуировано в результате подтопления в Нижнем Тагиле и в Верхней Салде.

Напомним, из-за затяжных дождей, обрушившихся на Свердловскую область, несколько населенных пунктов оказались подтопленными. В Верхней Салде мощным потоком реки и вовсе снесло мост.

- В Нижнем Тагиле подтоплено 20 домовладений и 74 участка частного сектора, эвакуированы 113 человек. В Верхней Салде подтоплено 48 частных домовладений и 30 участков коллективного сада №15. Из Верхней Салды эвакуировано в общей сложности 198 человек. Эвакуационные мероприятия сотрудники МВД проводят совместно с МЧС, - уточнил полковник Горелых.