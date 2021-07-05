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Происшествия5 июля 2021 14:00

В Верхней Салде стихия снесла мост: эпичное видео

Местные жители, снявшие уникальные кадры, остались невозмутимы
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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В минувшие выходные на Урал обрушились затяжные дожди. Фото: скриншот видео

В минувшие выходные на Урал обрушились затяжные дожди. Фото: скриншот видео

Сильные дожди, обрушившиеся на Свердловскую область, стали причиной многих бедствий. Например, в Верхней Салде мощные потоки реки снесли мост. Интересно, что местные жители, ставшие свидетелями этого ЧП, проявили завидное хладнокровие.

- Нет моста... Ну и ладно, - говорит один из мужчин за кадром на видео, опубликованном пабликом vSalde.ru | Верхняя Салда и Нижняя Салда во "Вконтакте".

- Славно запечатлел, - вторит ему второй очевидец.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, в настоящее время подтопления из-за повышение уровня воды наблюдаются в Горноуральском, Нижнесалдинском и Верхнесалдинском городских округах.

Новость дополняется

В Верхней Салде мощным потоком воды снесло мост
Видео: vSalde.ru | Верхняя Салда и Нижняя Салда

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